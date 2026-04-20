Чтобы всё пошло в рост: "золотые" даты посадки в мае по лунному календарю

Автор назвала лучшие периоды месяца для посадки картофеля, овощей и теплолюбивых культур в открытый грунт.

Когда проводить уход за почвой и борьбу с сорняками

Май — решающий месяц для каждого хозяина. Именно сейчас закладывается фундамент продовольственной безопасности семьи на зиму. Однако успех зависит не только от качества семян или удобрений, но и от энергетики небесных тел.

Главред решил выяснить, какие дни мая станут "золотыми" для вашего огорода, а когда лучше отложить лопату, чтобы не навредить растениям.

Как рассказала авторка YouTube-канала "Лунная страна", начало месяца требует особой осторожности. Первого мая наблюдается полнолуние, которое считается периодом энергетической нестабильности для растений. В этот день специалисты не советуют проводить никаких посадочных или пересадочных работ.

Благоприятные дни для корнеплодов и деревьев

Уже со 2 мая ситуация меняется. Убывающая Луна в знаке Скорпиона создает благоприятные условия для высадки корнеплодов, в частности картофеля, моркови, редиса и свеклы. Посаженные в это время растения обычно формируют крепкую корневую систему и демонстрируют повышенную устойчивость к внешним факторам.

В период с 3 по 5 мая, когда Луна находится в Стрельце, рекомендуется сосредоточиться на уходе за почвой. Это оптимальное время для перекопки, рыхления и профилактических мер против вредителей.

Далее, 6–8 мая, Луна в Козероге создает благоприятное окно для посадки деревьев и кустарников. Такие растения обычно лучше приживаются и в дальнейшем отличаются стабильным плодоношением и устойчивостью к перепадам температур.

Зато 9–10 мая, под влиянием Водолея, считаются менее благоприятными для посадок. Этот период целесообразнее использовать для борьбы с сорняками и общих хозяйственных работ.

Самые плодородные дни

Середина месяца открывает новые возможности. 11–12 мая, когда Луна находится в Рыбах, — благоприятное время для высадки культур быстрого потребления и растений, предназначенных для консервирования.

Лунный посевной календарь на май 2026 года / Инфографика: Главред

После короткой паузы 13–14 мая, когда влияние Овна ограничивает эффективность посадок, 15 мая в Тельце становится одним из самых плодородных дней месяца. Это удачный момент для посадки картофеля и других корнеплодов. Уже 16 мая, в день новолуния, все работы с растениями рекомендуется приостановить.

Вторая половина мая

Вторая половина мая связана с растущей Луной, которая активизирует развитие надземной части растений. 17–18 мая подходят для посева вьющихся культур, таких как горох, фасоль и земляника. Особенно благоприятны 19–20 мая, когда Луна находится в знаке Рака. Это один из лучших периодов для посадки томатов, перца, баклажанов и бахчевых культур.

Конец мая

После короткого периода под знаком Льва 21–22 мая, в конце месяца снова формируются благоприятные окна. 26–27 мая в Весах подходят для посадки овощей и цветов, а 28–30 мая в Скорпионе считаются универсальными днями для большинства аграрных работ. Завершается месяц 31 мая очередным полнолунием, когда любые активные работы с растениями лучше отложить.

Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна" "Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

