Картофель даст рекордный урожай: на каком расстоянии его следует сажать

Картофельный сезон стартует — и именно сейчас огородники решают главный весенний вопрос: какая плотность посадки даст наибольший урожай. Специалисты отмечают, что универсальной формулы нет, но есть проверенные схемы, которые работают в разных климатических условиях. Об этом рассказали в "Окнах".
Почему расстояние между кустами имеет значение
Если посадить картофель слишком плотно, клубни вырастут мелкими, а растения будут конкурировать за свет и питательные вещества. Слишком редкая посадка тоже не выход: земля используется неэффективно, а урожайность падает. Поэтому огородники подбирают схему под свою почву и погоду — влажную, дождливую или, наоборот, засушливую.
Посадка под лопату
Классический ручной способ, который подходит для небольших участков. Он предполагает высадку в предварительно выкопанные лопатой лунки, где расстояние между ними составляет 30–35 см, а между рядами — 70–80 см. Чтобы не ошибиться с плотностью, огородники советуют предварительно разметить грядку веревкой и кольями, благодаря чему лунки получаются ровными, а посадка — оптимальной.
Посадка в гребни
Этот метод подходит для регионов с частыми сильными дождями. Гребни поднимают клубни над уровнем почвы, поэтому вода стекает в междурядья и не вызывает загнивания. Сначала формируют гребни высотой 15 см на расстоянии 70–80 см друг от друга, после чего на их вершинах делают лунки глубиной 5–6 см с интервалом в 30 см. В каждую лунку кладут по одному клубню и засыпают землей.
Посадка в траншеи
В засушливых регионах картофель часто сажают в траншеи, которые готовят еще осенью. Тогда в земле выкапывают углубления глубиной 20–30 см и заполняют их органикой — компостом, навозом, сеном или золой. К весне органика оседает, и глубина уменьшается примерно до 5 см. В такие канавки весной закладывают клубни, соблюдая шаг в 30 см, а расстояние между траншеями составляет 70 см.
Главный вывод
Правильная схема посадки — это баланс между климатом, типом почвы и возможностями ухода. Выбрав оптимальную плотность, огородники получают более крупные, ровные и здоровые клубни, а земля работает максимально эффективно.
Об источнике: "Вікна"
"Вікна" — украинская информационная программа на телеканале "СТБ", а также онлайн-СМИ vikna.tv. Программа выходит в эфир с 1995 года; с началом полномасштабного российского вторжения "Вікна-новини" выходят в рамках телемарафона "Єдині новини".
Главный редактор программы — Владимир Павлюк.
Сайт "Окна-новости" работает с 2021 года. Сначала его возглавляла Валерия Малицкая, с 2024 года главным редактором стала Мария Беляева.
