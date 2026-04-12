С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадки

Многие делают ошибку, подкармливая картофель спустя время. Но подкормку нужно дать сразу после высадки.

Как получить огромный урожай картофеля без лишних затрат / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нужно, чтобы картошка выросла крупной

Как выбрать клубни для посадки

Чем подкормить картофель для хорошего урожая

Чтобы собрать щедрый урожай картофеля, важно не только выбрать хороший сорт, но и правильно его посадить. Есть простые, но проверенные правила посадки, которые помогут вырастить крупный и здоровый картофель без лишних усилий.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, как правильно сажать картошку чтобы получить хороший урожай.

Садовод утверждает: если следовать ее советам, можно даже с маленького участка в одну сотку собрать более тонны урожая.

"Если посадите картофель так, то будете собирать его ведрами! Независимо от сорта, картошки будет очень много, она будет крупной, здоровой, а главное — ей не будет страшен колорадский жук", - сказала специалист.

Секреты подготовки картофеля к посадке

Перед посадкой обязательно осмотрите клубни. Картофель должен быть без плесени и повреждений. Форма должна быть правильной, без странных пятен.

Не берите слишком мелкие или слишком крупные клубни — лучше всего подходит картофель среднего размера.

Важное правило: не высаживайте картофель на то место, где он рос в прошлом году.

По словам садовода, многие делают ошибку, подкармливая картофель спустя время. Но подкормку нужно дать сразу после высадки, чтобы клубни хорошо укоренились и начали активно забирать питательные вещества из почвы. Если питания будет недостаточно — картофель вырастет мелким.

Рецепт чудо-подкормки для картофеля

Для приготовления подкормки для картофеля, не нужно ничего покупать. Все ингредиенты есть у каждого на кухне.

Сначала нужно приготовить концентрат:

Возьмите 1 литр воды комнатной температуры. Добавьте 1 чайную ложку обычной соли. Соль сделает картофель очень вкусным и ароматным, при этом в нем не будет излишка крахмала. Добавьте 1 чайную ложку крахмала (картофельного или кукурузного). Это мощное питание, богатое железом, кальцием, фосфором и аминокислотами. Тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Добавьте 5 капель йода. Это защитит картофель от болезней и вредителей.

Полученный литр концентрата разведите в 10 литрах воды. Этим раствором пролейте участок, где высадили картофель. Повторять такую процедуру можно один раз в две недели.

Картофель вырастет очень крупным, чистым и невероятно вкусным.

"Благодаря этой натуральной подкормке картофель не гниет, даже если ваш участок расположен в тени или на подтопляемом месте. Урожай созревает гораздо быстрее, чем у соседей", - резюмировала садовод.

Как писал Главред, подкормка рассады - важный этап при выращивании любых овощей. Именно она может стать залогом богатого урожая в будущем. Подкромка предотвратит пожелтение рассады, ее увядание и вытягивание. Таже этим средством можно удобрять любые культуры, в том числе рассаду огурца, томатов, перца, баклажана и т.д.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

