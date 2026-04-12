С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадки

Вы узнаете:
- Что нужно, чтобы картошка выросла крупной
- Как выбрать клубни для посадки
- Чем подкормить картофель для хорошего урожая
Чтобы собрать щедрый урожай картофеля, важно не только выбрать хороший сорт, но и правильно его посадить. Есть простые, но проверенные правила посадки, которые помогут вырастить крупный и здоровый картофель без лишних усилий.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, как правильно сажать картошку чтобы получить хороший урожай.
Садовод утверждает: если следовать ее советам, можно даже с маленького участка в одну сотку собрать более тонны урожая.
"Если посадите картофель так, то будете собирать его ведрами! Независимо от сорта, картошки будет очень много, она будет крупной, здоровой, а главное — ей не будет страшен колорадский жук", - сказала специалист.
Секреты подготовки картофеля к посадке
Перед посадкой обязательно осмотрите клубни. Картофель должен быть без плесени и повреждений. Форма должна быть правильной, без странных пятен.
Не берите слишком мелкие или слишком крупные клубни — лучше всего подходит картофель среднего размера.
Важное правило: не высаживайте картофель на то место, где он рос в прошлом году.
По словам садовода, многие делают ошибку, подкармливая картофель спустя время. Но подкормку нужно дать сразу после высадки, чтобы клубни хорошо укоренились и начали активно забирать питательные вещества из почвы. Если питания будет недостаточно — картофель вырастет мелким.
Рецепт чудо-подкормки для картофеля
Для приготовления подкормки для картофеля, не нужно ничего покупать. Все ингредиенты есть у каждого на кухне.
Сначала нужно приготовить концентрат:
- Возьмите 1 литр воды комнатной температуры.
- Добавьте 1 чайную ложку обычной соли. Соль сделает картофель очень вкусным и ароматным, при этом в нем не будет излишка крахмала.
- Добавьте 1 чайную ложку крахмала (картофельного или кукурузного). Это мощное питание, богатое железом, кальцием, фосфором и аминокислотами. Тщательно размешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте 5 капель йода. Это защитит картофель от болезней и вредителей.
Полученный литр концентрата разведите в 10 литрах воды. Этим раствором пролейте участок, где высадили картофель. Повторять такую процедуру можно один раз в две недели.
Картофель вырастет очень крупным, чистым и невероятно вкусным.
"Благодаря этой натуральной подкормке картофель не гниет, даже если ваш участок расположен в тени или на подтопляемом месте. Урожай созревает гораздо быстрее, чем у соседей", - резюмировала садовод.
Как сажать картошку и чем ее подкормить - смотрите видео:
Как писал Главред, подкормка рассады - важный этап при выращивании любых овощей.
О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
