Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадки

Анна Ярославская
12 апреля 2026, 02:20
Многие делают ошибку, подкармливая картофель спустя время. Но подкормку нужно дать сразу после высадки.
Картофель
Как получить огромный урожай картофеля без лишних затрат

Вы узнаете:

  • Что нужно, чтобы картошка выросла крупной
  • Как выбрать клубни для посадки
  • Чем подкормить картофель для хорошего урожая

Чтобы собрать щедрый урожай картофеля, важно не только выбрать хороший сорт, но и правильно его посадить. Есть простые, но проверенные правила посадки, которые помогут вырастить крупный и здоровый картофель без лишних усилий.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, как правильно сажать картошку чтобы получить хороший урожай.

видео дня

Садовод утверждает: если следовать ее советам, можно даже с маленького участка в одну сотку собрать более тонны урожая.

"Если посадите картофель так, то будете собирать его ведрами! Независимо от сорта, картошки будет очень много, она будет крупной, здоровой, а главное — ей не будет страшен колорадский жук", - сказала специалист.

Что любит и чего не любит картофель
Секреты подготовки картофеля к посадке

Перед посадкой обязательно осмотрите клубни. Картофель должен быть без плесени и повреждений. Форма должна быть правильной, без странных пятен.

Не берите слишком мелкие или слишком крупные клубни — лучше всего подходит картофель среднего размера.

Важное правило: не высаживайте картофель на то место, где он рос в прошлом году.

По словам садовода, многие делают ошибку, подкармливая картофель спустя время. Но подкормку нужно дать сразу после высадки, чтобы клубни хорошо укоренились и начали активно забирать питательные вещества из почвы. Если питания будет недостаточно — картофель вырастет мелким.

Рецепт чудо-подкормки для картофеля

Для приготовления подкормки для картофеля, не нужно ничего покупать. Все ингредиенты есть у каждого на кухне.

Сначала нужно приготовить концентрат:

  1. Возьмите 1 литр воды комнатной температуры.
  2. Добавьте 1 чайную ложку обычной соли. Соль сделает картофель очень вкусным и ароматным, при этом в нем не будет излишка крахмала.
  3. Добавьте 1 чайную ложку крахмала (картофельного или кукурузного). Это мощное питание, богатое железом, кальцием, фосфором и аминокислотами. Тщательно размешайте, чтобы не было комочков.
  4. Добавьте 5 капель йода. Это защитит картофель от болезней и вредителей.

Полученный литр концентрата разведите в 10 литрах воды. Этим раствором пролейте участок, где высадили картофель. Повторять такую процедуру можно один раз в две недели.

Картофель вырастет очень крупным, чистым и невероятно вкусным.

"Благодаря этой натуральной подкормке картофель не гниет, даже если ваш участок расположен в тени или на подтопляемом месте. Урожай созревает гораздо быстрее, чем у соседей", - резюмировала садовод.

Как сажать картошку и чем ее подкормить - смотрите видео:

Как писал Главред, подкормка рассады - важный этап при выращивании любых овощей. Именно она может стать залогом богатого урожая в будущем. Подкромка предотвратит пожелтение рассады, ее увядание и вытягивание. Таже этим средством можно удобрять любые культуры, в том числе рассаду огурца, томатов, перца, баклажана и т.д.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород картофель удобрения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:43Фронт
21:00Война
20:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

03:25

02:20

01:30

11 апреля, суббота
23:43

22:55

22:33

21:46

21:00

20:37

Реклама
20:25

20:05

20:00

19:39

19:10

18:36

18:34

18:26

17:50

17:28

17:25

Реклама
17:21

17:16

17:08

16:56

16:52

16:36

16:33

16:23

16:21

16:16

15:47

15:43

15:39

15:34

15:30

15:29

15:23

14:50

14:49

14:27

Реклама
14:13

14:01

14:00

13:50

13:41

13:13

13:12

13:03

13:00

12:57

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять