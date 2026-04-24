Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

У каждого человека есть свое дерево-покровитель. Его можно определить по месяцу рождения.

12 деревьев по месяцу рождения: что они означают и как вырастить дома

Гороскоп друидов — одна из самых древних и загадочных систем символики, в которой судьба человека связывается с природой и силой деревьев. Считается, что каждому месяцу рождения соответствует свое дерево-покровитель, наделяющее человека определенными чертами характера, энергией и даже жизненными сценариями.

Узнав свое "дерево судьбы", можно лучше понять себя, свои сильные стороны и внутренние ресурсы. Главред разобрался, как по месяцу рождения определить свое дерево. Кроме того, вы узнаете, в каких условиях оно будет хорошо расти, если вы решите его посадить.

Дерево по месяцу рождения

Январь: береза

Значение: обновление, новые начинания.

Белая береза лучше всего растет в прохладном климате.

Естественная среда обитания: влажные леса и берега рек с прохладными, затененными корнями, пишет Martha Stewart.

Белая береза ​​лучше всего растет в открытом грунте в прохладном климате и нуждается в затененных, защищенных корнях. Речная береза ​​более неприхотлива и может хорошо расти в контейнерах или в городских условиях.

Февраль: рябина

Значение: защита, интуиция.

Естественная среда обитания: горы и прохладные северные леса.

Рябину желательно высаживать в открытый грунт в прохладном месте. Это дерево плохо переносит жару и плохо растет в контейнерах.

Март: ясень

Занчение: рост, трансформация, символ силы.

Естественная среда обитания: поймы и плодородные почвы.

Ясень лучше сажать в открытый грунт на просторном участке. Этому крупному, быстрорастущему теневому дереву нужно много места для разрастания.

Апрель: ольха

Значение: сила, стойкость.

Естественная среда обитания: влажные почвы, берега рек и болотистые участки.

Ольха лучше всего растет при постоянной влажности и лучше всего себя чувствует в условиях естественной влажности.

Май: ива

Значение: интуиция, гибкость.

Естественная среда обитания: вдоль берегов водоемов, включая реки, пруды и озера.

Сажайте иву в открытый грунт рядом с источником воды. Этому дереву необходимо достаточно влаги, и у него агрессивные корни, поэтому ему необходимо много места.

Июнь: боярышник

Значение: любовь, защита.

Естественная среда обитания: открытые лесные массивы.

Это небольшое дерево хорошо растет в стесненных условиях и прекрасно себя чувствует в больших контейнерах.

Июль: дуб

Значение: сила, стабильность.

Естественная среда обитания: леса и возвышенности.

Дубу необходимо много места для роста. У этого дерева глубокая корневая система.

Август: падуб

Значение: защита, выносливость.

Естественная среда обитания: лесные массивы и подлесок.

Это дерево хорошо растет в контейнерах и может служить красивой живой изгородью или вертикальным акцентом.

Сентябрь: орешник

Значение: мудрость, креативность.

Естественная среда обитания: опушки леса.

Этот многоствольный кустарник можно выращивать в открытом грунте или в больших контейнерах, что делает его универсальным вариантом для разных пространств.

Октябрь: виноградная лоза

Значение: изобилие, страсть.

Естественная среда обитания: солнечные открытые пространства.

Сажайте на солнечном месте с прочной опорой, например, на шпалере. Это растение хорошо растет в контейнерах.

Ноябрь: плющ

Смысл: настойчивость.

Естественная среда обитания: лесная подстилка, часто плетется по деревьям и строениям.

Это очень неприхотливое растение прекрасно себя чувствует в контейнерах и вертикальных системах, таких как шпалеры или стены.

Декабрь: бузина

Смысл: обновление.

Естественная среда обитания: влажные почвы и края полей.

Этот быстрорастущий кустарник хорошо себя чувствует при посадке в открытый грунт или в большие контейнеры.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

