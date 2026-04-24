Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

Вы узнаете:
- Банкомат ПриватБанка в очередной раз "съел" деньги клиента
- Как на это реагируют в банке
Клиент ПриватБанка не досчитался денег при снятии наличных средств в банкомате.
На портале Минфин украинец рассказал, что получил на 500 грн меньше, чем заказывал — среди купюр по 1000 грн была одна на 500 грн.
"Дважды подавал заявку — оба раза мне ответили, что "не нашли подтверждения ошибки" — фактически обвинили меня во лжи. Я дважды пересчитывал деньги, не отходя от банкомата — это должно быть видно на камере. Но они о записи вообще ничего не сказали. При этом у меня довольно неплохой уровень белых доходов, у меня есть карты Голд и Платинум данного банка, у меня есть кредит на авто, поэтому мне нет смысла пытаться "кинуть" банк на какие-то 500 грн", - пожаловался клиент банка.
Проблемы с ПриватБанком
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.
