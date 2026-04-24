Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самый главный аксессуар, который будет однозначно в моде этой весной и подчеркнет стиль каждой модницы.
"Шелковый платок – главный аксессуар этой весны. Этот стильный элемент гардероба легко придаст элегантности и подчеркнет вашу индивидуальность", - говорит дизайнер.
Шелковый платок стал главным must have на подиумах, а дизайнеры активно использовали его как ключевую деталь образа.
Его можно носить поверх одежды. В частности, повязать поверх майки или футболки.
Шелковый платок может также стать стильным топом.
Также еще один стильный образ - это шелковый платок на плечах.
Классичский вариант носки - шелковый платок на шее.
Для тех, кто любит экспериментировать - платок можно использовать как аксессуар для волос.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
