Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

Алена Кюпели
24 апреля 2026, 23:25
Андре Тан назвал самый модный аксессуа весны-лето 2026 и рассказал, с чем его сочетать.
Андре Тан назвал главный аксессуар весны / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/andre_tan_official

Кратко:

  • Как носить шелковый платок
  • Как повязать платок поверх одежды
  • Стильные способы носить шелковый платок

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самый главный аксессуар, который будет однозначно в моде этой весной и подчеркнет стиль каждой модницы.

"Шелковый платок – главный аксессуар этой весны. Этот стильный элемент гардероба легко придаст элегантности и подчеркнет вашу индивидуальность", - говорит дизайнер.

Шелковый платок стал главным must have на подиумах, а дизайнеры активно использовали его как ключевую деталь образа.

Какой главный аксессуар весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Его можно носить поверх одежды. В частности, повязать поверх майки или футболки.

Какой главный аксессуар весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Шелковый платок может также стать стильным топом.

Какой главный аксессуар весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Также еще один стильный образ - это шелковый платок на плечах.

Какой главный аксессуар весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Классичский вариант носки - шелковый платок на шее.

Какой главный аксессуар весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Для тех, кто любит экспериментировать - платок можно использовать как аксессуар для волос.

Какой главный аксессуар весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Главное за день

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

22:33Политика
Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

21:47Аналитика
РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

20:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Последние новости

23:39

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

23:28

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

23:25

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

22:47

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

22:33

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
22:18

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

22:18

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

22:13

"Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам

21:47

Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

Реклама
21:21

Секрет домохозяек: как сделать губку более удобной и чистой

21:18

Как долго нужно здороваться "Христос Воскрес" — священник назвал точную датуВидео

21:17

Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичковВидео

21:05

Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольщину

20:32

РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

20:24

Киркоров прогнулся под бренд, который его сильно унизил

20:20

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

20:13

Фраза "какая перелесть" является ошибкой — как правильно сказать на украинскомВидео

20:05

Тля атакует смородину: чем обработать куст, чтобы не потерять урожай

19:53

170 грн за кг: продавцы в Украине массово снижают цены на популярный овощ

19:52

Полетит ещё больше ракет: РФ в ближайшее время атакует Украине

Реклама
19:44

Одесский аэропорт должен быть включен в государственные планы по возобновлению авиасообщения, – Ивашин

19:36

Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стиркиВидео

19:27

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

19:21

Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьяхВидео

19:12

Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способеВидео

19:10

Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

19:10

Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причинумнение

18:49

Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

18:45

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рожденияФото

18:40

"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

18:10

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:05

Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые опасности и советы для родителей

18:04

Дата рождения раскрывает "урок души": к чему люди стремятся в жизни

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенкаФотоВидео

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет всеВидео

17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

17:15

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

17:06

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

Реклама
16:58

Что смотрит Екатерина Кузнецова: 4 артхаусных фильма, которые не оставят равнодушнымВидео

16:47

Нужно ли сажать огурцы на Юрия для хорошего урожая - священники ответилиВидео

16:33

Туристка назвала самую дешевую страну, но местные жители думают иначеВидео

16:27

Пыль исчезнет на недели: один простой трюк — и уборка больше не нужнаВидео

16:20

Дожди и мокрый снег: какая погода будет в Харькове на выходных

16:18

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

16:12

"Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульствеВидео

15:56

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитниковФото

15:21

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Минюст рассмотрит жалобу на возможное рейдерское вмешательство

