Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

Андре Тан назвал самый модный аксессуа весны-лето 2026 и рассказал, с чем его сочетать.

Андре Тан назвал главный аксессуар весны

Как носить шелковый платок

Как повязать платок поверх одежды

Стильные способы носить шелковый платок

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самый главный аксессуар, который будет однозначно в моде этой весной и подчеркнет стиль каждой модницы.

"Шелковый платок – главный аксессуар этой весны. Этот стильный элемент гардероба легко придаст элегантности и подчеркнет вашу индивидуальность", - говорит дизайнер.

Шелковый платок стал главным must have на подиумах, а дизайнеры активно использовали его как ключевую деталь образа.

Его можно носить поверх одежды. В частности, повязать поверх майки или футболки.

Шелковый платок может также стать стильным топом.

Также еще один стильный образ - это шелковый платок на плечах.

Классичский вариант носки - шелковый платок на шее.

Для тех, кто любит экспериментировать - платок можно использовать как аксессуар для волос.

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

