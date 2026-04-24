Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

Ангелина Подвысоцкая
24 апреля 2026, 18:45
В день обмена пленными именинникам исполнилось 26 и 29 лет.
обмен пленными
Военные вернулись из плена в день своего рождения

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • Из плена вернули 193 защитника
  • Два защитника вернулись домой в день своего рождения

Украина и Россия провели обмен пленными, в рамках которого домой удалось вернуть 193 защитника. Двое из них вернулись на родную землю в свой День рождения — 24 апреля. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Отдельно хотел бы поздравить двух освобожденных сегодня украинских бойцов, которые сегодня, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины!" — подчеркнул Буданов.

видео дня

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что им исполнилось 26 и 29 лет.

Один из именинников, которому исполнилось 26 лет, рассказал, что мечтал отпраздновать свой День рождения на родной земле.

"Родные знают, что я в Украине... Я хотел встретить День рождения дома, я его здесь и встретил. Я его запомню на всю жизнь. Тетя Марина уже ждет меня дома и сказала, что на меня ждет подарок. Лучший подарок, который только может быть - объятия", - сказал он.

Военный вернулся из плена в свой День рождения

Полное видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

По данным Дмитрия Лубинца, вчера, 23 апреля, был день рождения еще одного защитника, которого освободили из плена. Ему исполнилось 36 лет. Другой военный будет праздновать свои 49 лет завтра, 25 апреля.

Обмен пленными — последние новости

Как сообщал Главред, 24 апреля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из плена удалось вернуть много военных 2000 года рождения. Дома теперь находятся солдаты и офицеры, которые защищали страну на разных направлениях.

Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне. Самому молодому защитнику исполнилось всего 24 года. Он попал в плен в 2023 году на Донецком направлении. Самому старшему защитнику — 60 лет.

11 апреля Украина и Россия осуществили обмен пленными, в результате которого украинские защитники вернулись домой накануне Пасхи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В рамках обмена удалось освободить 175 военнослужащих — рядовых, сержантов и офицеров из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди них есть раненые. Также домой вернулись семеро гражданских.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась включать в обмен.

Другие новости:

О личности: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России военнопленные пленные освобождение обмен пленными Кирилл Буданов Обмен заключенными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять