"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

В день обмена пленными именинникам исполнилось 26 и 29 лет.

Военные вернулись из плена в день своего рождения

Что известно:

Украина и РФ провели обмен пленными

Из плена вернули 193 защитника

Два защитника вернулись домой в день своего рождения

Украина и Россия провели обмен пленными, в рамках которого домой удалось вернуть 193 защитника. Двое из них вернулись на родную землю в свой День рождения — 24 апреля. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Отдельно хотел бы поздравить двух освобожденных сегодня украинских бойцов, которые сегодня, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины!" — подчеркнул Буданов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что им исполнилось 26 и 29 лет.

Один из именинников, которому исполнилось 26 лет, рассказал, что мечтал отпраздновать свой День рождения на родной земле.

"Родные знают, что я в Украине... Я хотел встретить День рождения дома, я его здесь и встретил. Я его запомню на всю жизнь. Тетя Марина уже ждет меня дома и сказала, что на меня ждет подарок. Лучший подарок, который только может быть - объятия", - сказал он.

Военный вернулся из плена в свой День рождения

По данным Дмитрия Лубинца, вчера, 23 апреля, был день рождения еще одного защитника, которого освободили из плена. Ему исполнилось 36 лет. Другой военный будет праздновать свои 49 лет завтра, 25 апреля.

Как сообщал Главред, 24 апреля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из плена удалось вернуть много военных 2000 года рождения. Дома теперь находятся солдаты и офицеры, которые защищали страну на разных направлениях.

Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне. Самому молодому защитнику исполнилось всего 24 года. Он попал в плен в 2023 году на Донецком направлении. Самому старшему защитнику — 60 лет.

11 апреля Украина и Россия осуществили обмен пленными, в результате которого украинские защитники вернулись домой накануне Пасхи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В рамках обмена удалось освободить 175 военнослужащих — рядовых, сержантов и офицеров из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди них есть раненые. Также домой вернулись семеро гражданских.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась включать в обмен.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

