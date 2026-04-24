Фраза "какая перелесть" является ошибкой — как правильно сказать на украинском

В повседневной речи часто встречаются выражения, которые мы привыкли слышать на русском языке. Одно из таких — "какая прелесть". Оно передает искреннее восхищение, умиление или приятное удивление, но у украинского языка есть свои, не менее выразительные эквиваленты.
Главред узнал, как правильно сказать "какая прелесть" на украинском языке.
Уместно ли говорить "яка милота"
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok рассказала, что эквивалентом русского выражения в украинском языке является — "яка милота". Это современное и живое выражение, которое хорошо передает эмоцию нежности и восхищения. Его часто используют в разговорной речи и соцсетях, когда видят что-то трогательное: ребенка, животное или приятную мелочь.
В то же время стоит понимать, что "милота" — это относительно новое слово, которое вошло в активный обиход не так давно. Оно звучит естественно в неформальном общении, но в более сдержанном или литературном контексте можно выбрать другие варианты.
Смотрите видео о том, как сказать "какая прелесть" на украинском языке:
Какие еще есть украинские эквиваленты
Украинский язык богат эмоциональными выражениями, которые передают ту же эмоцию, что и "какая прелесть". В зависимости от ситуации можно сказать:
- Яка краса — когда хочется подчеркнуть эстетическое впечатление.
- Як гарно — универсальный и нейтральный вариант.
- Яка чарівність — более изящное и литературное выражение.
- Яка принада — теплый и мягкий эквивалент с оттенком восхищения.
- Яке диво — когда что-то вызывает искреннее удивление.
Каждый из этих вариантов имеет свой оттенок, поэтому выбор зависит от контекста и настроения.
Почему важно подбирать естественные эквиваленты
Прямой перевод не всегда передает эмоцию так, как это делает живой язык. Именно поэтому стоит искать не буквальные, а естественные эквиваленты. Украинские выражения звучат органичнее и точнее передают оттенки чувств — от легкой симпатии до искреннего восхищения.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
