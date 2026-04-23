Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Почему выражение "потерять дар речи" не стоит употреблять
- Какие фразеологизмы в украинском языке передают то же значение
- Когда уместно говорить "мов зацепило"
Бывают моменты, когда от удивления или страха трудно произнести и слово. Вместо русского выражения "потерять дар речи" в украинском языке есть несколько эквивалентов. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.
Почему не стоит говорить "потерять дар речи"
Это выражение является прямым переводом с русского и в украинской языковой традиции не является исконным. Хотя такой вариант иногда встречается, украинский язык значительно богаче эмоциональными и точными выражениями, которые передают состояние шока, растерянности или сильного волнения.
Как заменить выражение "потерять дар речи" на украинском
Виктория Хмельницкая предлагает целую палитру вариантов, которые сделают ваш язык живым и аутентичным. Среди наиболее употребительных фразеологизмов:
- Їй (йому) заціпило — кратко и разговорно о внезапной потере речи.
- Мов заціпило — подчеркивает состояние шока или неожиданности.
- Язик ніби став — о невозможности произнести слово.
- Слова застрягли в горлі — когда эмоции буквально блокируют речь.
- У мене клубок у горлі — чаще о сильном волнении или слезах, мешающих говорить.
- Не можу вимовити ні слова— нейтральное описание состояния.
- Я розгубила всі слова / втратив слова — об эмоциональном смущении.
Почему важно использовать фразеологизмы
Все эти фразеологизмы передают не просто молчание, а эмоциональный ступор — момент, когда человек внутренне настолько потрясен, что речь "блокируется". Именно это делает украинские варианты более живыми и точными, чем буквальный перевод.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
