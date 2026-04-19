Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариант

Известный тренер по речи Виктория Хмельницкая подсказала, как с помощью всего нескольких слов превратить обычную фразу в образец сочного украинского языка

Как удачно заменить русизм "начал за здоровье, закончил за упокой"

Украинский язык богат точными образными выражениями, которые позволяют передать даже самые тонкие оттенки мыслей без заимствований из других языков. Популярное выражение "начал за здравие, закончил за упокой" также имеет естественные украинские эквиваленты. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.

По ее словам, хотя дословный перевод "начал за здоровье, закончил за упокой" понятен, он остается калькой, которой лучше избегать в повседневной речи. Зато украинский язык предлагает более колоритные и аутентичные варианты.

Среди самых точных соответствий:

Начал с живыми, закончил со святыми. Запоет свадебную, а на печаль сведет. Хорошо начал, плохо закончил.

Эти выражения передают ту же суть — когда дело начинается хорошо или оптимистично, но заканчивается неудачно или грустно. В то же время они звучат естественнее и глубже отражают образность украинского языка.

Как сообщал Главред, в украинском языке есть много ярких аналогов русских калек вроде "два сапога пара" или "одним миром мазані".

Также актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok объяснила, что выражение"закон подлости" имеет украинские аналоги.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

