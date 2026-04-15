Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинском

Виктория Хмельницкая объяснила, в чём заключается проблема с выражением "в первую очередь".

https://glavred.info/culture/frazu-v-pervuyu-ochered-luchshe-zabyt-kak-pravilno-skazat-na-ukrainskom-10756892.html Ссылка скопирована

Почему лучше не использовать выражение "в первую очередь" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему выражение "в первую очередь" лучше не употреблять

Как правильно передать значение приоритетности на украинском языке

Когда уместно использовать "прежде всего"

Фраза "в первую очередь" — это классический калькованный перевод русской конструкции. На самом деле в украинском языке есть ряд синонимов, которые звучат гораздо естественнее. Об этом рассказала известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.

видео дня

Как объясняет Виктория, выражение "в першу чергу" является дословным переводом русского "в первую очередь". В украинском языке слово "черга" обычно относится к последовательности людей или предметов (например, очередь в магазине). Когда же мы говорим о важности действия, стоит использовать совсем другие слова.

Вместо сухой кальки Виктория Хмельницкая предлагает использовать целый арсенал колоритных наречий:

Насамперед — идеальный вариант для официальной и повседневной речи.

— идеальный вариант для официальной и повседневной речи. Прежде всего или прежде всего — указывает на то, что стоит выше всего остального по важности.

или — указывает на то, что стоит выше всего остального по важности. Найперше — подчеркивает приоритетность.

— подчеркивает приоритетность. Спершу или спочатку — если речь идет о последовательности действий.

или — если речь идет о последовательности действий. Особенно — когда мы хотим выделить конкретный аспект среди других.

Смотрите видео о том, как сказать "в первую очередь" на украинском языке:

@vikakhmelnytska Как сказать на украинском ❌В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ❌ Не пользуйтесь калькой⬇️ ❌В‌ ‌п‌е‌р‌ш‌у‌‌ ‌ч‌е‌р‌г‌у‌❌ Лучше так: ✅насАмперед, ✅спЕршу, ✅спочАтку ✅передусІм, ✅передовсІм, ✅найпЕрше, ✅особлИво. Надеюсь, что была полезна ? Целую ? Ваша Хмельницкая ? Мирного дня ? Берегим свое ❤️ ♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред