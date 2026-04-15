Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинском

Вы узнаете:
- Почему выражение "в первую очередь" лучше не употреблять
- Как правильно передать значение приоритетности на украинском языке
- Когда уместно использовать "прежде всего"
Фраза "в первую очередь" — это классический калькованный перевод русской конструкции. На самом деле в украинском языке есть ряд синонимов, которые звучат гораздо естественнее. Об этом рассказала известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.
Как объясняет Виктория, выражение "в першу чергу" является дословным переводом русского "в первую очередь". В украинском языке слово "черга" обычно относится к последовательности людей или предметов (например, очередь в магазине). Когда же мы говорим о важности действия, стоит использовать совсем другие слова.
Вместо сухой кальки Виктория Хмельницкая предлагает использовать целый арсенал колоритных наречий:
- Насамперед — идеальный вариант для официальной и повседневной речи.
- Прежде всего или прежде всего — указывает на то, что стоит выше всего остального по важности.
- Найперше — подчеркивает приоритетность.
- Спершу или спочатку — если речь идет о последовательности действий.
- Особенно — когда мы хотим выделить конкретный аспект среди других.
Смотрите видео о том, как сказать "в первую очередь" на украинском языке:

Как сказать на украинском ❌В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ❌ Не пользуйтесь калькой⬇️ ❌В першу чергу❌ Лучше так: ✅насАмперед, ✅спЕршу, ✅спочАтку ✅передусІм, ✅передовсІм, ✅найпЕрше, ✅особлИво. Надеюсь, что была полезна ? Целую ? Ваша Хмельницкая ? Мирного дня ? Берегим свое ❤️♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Как ранее сообщал Главред, актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok объяснила, как на украинском языке заменить кальку "закон подлости", которую часто используют для описания неудачных стечений обстоятельств.
Также отмечалось, что в украинском языке иногда употребляют выражение "правильный ответ" или "я дала правильный ответ", однако согласно нормам литературного языка это является ошибкой.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
