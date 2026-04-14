Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

Почему не получается выучить английский — 5 основных ошибок, которые тормозят прогресс. Как избежать типичных проблем и начать уверенно говорить.

Изучение иностранного языка — это сложный процесс, который требует не только времени, но и правильного подхода. Часто студенты тратят много сил на вещи, которые не приносят результата, или сами лишают себя мотивации из-за того, что ожидают слишком многого — подробнее расскажет Главред.

Об основных ошибках, которые мешают свободно говорить по-английски, рассказал автор YouTube-канала "Английский по-простому!". Он выделил пять направлений, на которые стоит обратить внимание каждому, кто стремится к прогрессу.

1. Стремление к идеалу

Многие ученики пытаются говорить на иностранном языке так же идеально, как на родном. Это создает психологический барьер, который мешает общению. Требовать от себя безупречного произношения и грамматики в начале — это непосильная задача. Это сбивает с толку и портит настроение. Лучше приобретать знания каждый день, чем пытаться быть идеальным сразу. Следует принять тот факт, что ошибки — это часть обучения.

2. Восприятие языка как набора шаблонов

Существует стереотип, что в английском языке есть только один правильный вариант построения предложения для каждой ситуации. Однако стоит помнить, что, несмотря на наличие устоявшихся идиом и фраз, язык является гибким. Одну и ту же мысль можно выразить несколькими разными способами, и все они будут правильными.

Видео о том, какие ошибки допускают при изучении английского языка, можно посмотреть здесь:

3. Чрезмерное внимание к грамматике

Зазубривание грамматических учебников часто убивает интерес к обучению уже на самом начале. Нужно уменьшить объем изучения сухих правил. Лучше сосредоточиться на разговорной лексике. Стоит выучить базовую форму (например, I like... или I don’t like...) и просто подставлять в нее разные слова в зависимости от ситуации. Это будет значительно эффективнее, чем выписывание исключений из правил.

4. Изучение редкоупотребительных слов

Попытка выучить большое количество слов сразу может привести к выгоранию. В повседневном общении используется ограниченный словарный запас. В первую очередь стоит выучить наиболее употребительную лексику, которая покрывает основные потребности.

5. Неэффективная практика с носителями языка

Общаться с носителями языка полезно, но важно делать это правильно. Если постоянно просить исправлять каждую ошибку, разговор теряет естественность.

Если вы хотите разрушить ваш разговор с носителем языка — просто попросите его исправлять вас каждые две минуты. Так вы убьете настоящий живой разговор, — подчеркивает автор видео.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Английский по-простому" "Английский по-простому!" — один из самых популярных украинских YouTube-каналов для изучения английского языка, ориентированный на практическое применение знаний в реальной жизни. Автор и ведущий канала — Ростислав, преподаватель с многолетним опытом, который исповедует подход "от простого к сложному".

