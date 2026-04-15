Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Вместо популярного выражения "закон подлости" украинский язык предлагает целый ряд альтернатив.

Как сказать "закон подлости" на украинском языке

Многие украинцы до сих пор используют кальку "закон подлости", когда хотят описать ситуацию, в которой все идет наперекосяк в самый ответственный момент. Однако в нашем языке есть гораздо более колоритные и точные эквиваленты. Своей находкой поделилась известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.

Виктория рассказала, что во время просмотра одного из фильмов наткнулась на чрезвычайно точный перевод этого выражения. Вместо сухой кальки использовали фразу — "закон паскудства".

Эта формулировка не только точно передает суть явления, но и звучит естественно и эмоционально для украинского уха. Слово "паскудство" идеально описывает ту самую мелкую или большую неприятность, которая случается вопреки логике.

Как еще можно сказать

Помимо предложенного Викторией варианта, украинский язык богат другими эквивалентами, которые можно использовать в зависимости от контекста:

Закон прикрості — наиболее универсальный и литературный вариант.

— наиболее универсальный и литературный вариант. Як на гріх или як на біду — если событие произошло в самый неподходящий момент.

или — если событие произошло в самый неподходящий момент. Закон бутерброда — шуточный вариант (который всегда падает маслом вниз).

— шуточный вариант (который всегда падает маслом вниз). Наперекір долі.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

