Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
15 апреля 2026, 04:33
Вместо популярного выражения "закон подлости" украинский язык предлагает целый ряд альтернатив.
  • Что означает выражение "закон подлости"
  • Почему украинцам стоит избегать этого выражения
  • Какой точный эквивалент существует в украинском языке

Многие украинцы до сих пор используют кальку "закон подлости", когда хотят описать ситуацию, в которой все идет наперекосяк в самый ответственный момент. Однако в нашем языке есть гораздо более колоритные и точные эквиваленты. Своей находкой поделилась известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.

Виктория рассказала, что во время просмотра одного из фильмов наткнулась на чрезвычайно точный перевод этого выражения. Вместо сухой кальки использовали фразу — "закон паскудства".

Эта формулировка не только точно передает суть явления, но и звучит естественно и эмоционально для украинского уха. Слово "паскудство" идеально описывает ту самую мелкую или большую неприятность, которая случается вопреки логике.

Смотрите видео о том, как на украинском языке сказать "закон подлости":

Помимо предложенного Викторией варианта, украинский язык богат другими эквивалентами, которые можно использовать в зависимости от контекста:

  • Закон прикрості — наиболее универсальный и литературный вариант.
  • Як на гріх или як на біду — если событие произошло в самый неподходящий момент.
  • Закон бутерброда — шуточный вариант (который всегда падает маслом вниз).
  • Наперекір долі.

Ранее Главред рассказывал, что в Украине часто можно услышать выражение "правильный ответ" или "я дала правильный ответ". Однако, по нормам литературного языка, такое употребление является ошибочным.

Также украинский язык содержит много слов, значение которых может вызвать вопросы даже у носителей языка. Одно из таких — "запопадливый".

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

