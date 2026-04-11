Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицы

Вы узнаете:
- Что означает слово "запопадливый"
- В каком смысле это слово может быть положительным
- Какое второе значение имеет слово "запопадливый"
Украинский язык содержит немало слов, значение которых может вызвать вопросы даже у носителей языка. Одно из таких — "запопадливый". Его значение раскрыла актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.
Что скрывается за этим малоизвестным словом и почему с ним нужно быть осторожным — выяснил Главред.
Что означает слово "запопадливый"
В своем первом и наиболее употребительном значении "запопадливый" — это комплимент. Если вы хотите похвалить кого-то за добросовестный труд, это слово подойдет идеально.
- Синонимы: тщательный, заботливый, старательный, искренний в работе.
- Пример: "Запопадливый хозяин уже с самого утра трудился в саду, готовя деревья к весне".
Такой человек работает не "для галочки", а с особым рвением, вкладывая душу в то, что делает.
Какое еще одно значение слова "запопадливый"
Слово "запопадливый" имеет и более сложный, порой ироничный или негативный оттенок. Виктория Хмельницкая отмечает, что это человек, который чрезмерно старается кому-то понравиться.
Главные черты усердия в отношениях:
- Попытки угодить другому.
- Стремление предвидеть каждое желание или просьбу.
- Выполнение действий, направленных исключительно на то, чтобы заслужить расположение или высокую оценку от конкретного человека.
В этом контексте слово граничит с понятиями "улесливый" или "угодливый", но с акцентом на активное действие и чрезмерную инициативность.
Смотрите видео о значении слова "запопадливый":
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред