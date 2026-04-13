Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюанс

В украинском языке выражение "верный ответ" является грубой ошибкой.

https://glavred.info/culture/pochemu-govorit-vernyy-otvet-nepravilno-raskryt-yazykovoy-nyuans-10756325.html Ссылка скопирована

Почему нельзя говорить "правильный ответ"

Вы узнаете:

Почему выражение "верный ответ" является ошибкой

В чем разница между словами "верный" и "правильный"

Какое значение имеет слово "верный"

В украинской речи часто можно услышать выражение "верный ответ" или "я дала верный ответ". Однако, согласно нормам литературного языка, такое употребление является ошибочным.

Главред узнал о разнице между словами "верный" и "правильный".

видео дня

Почему нельзя говорить "верный ответ"

Как объяснила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok, слово "верный" в украинском языке означает прежде всего преданный, верный, тот, кто сохраняет верность.

В то же время в значении оценки знаний или логического результата следует использовать слова "правильный" или "неправильный". Именно поэтому корректно говорить "правильный ответ" или "неправильный ответ", а не "верный" или "неверный".

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "верный ответ":

Когда употребляется слово "верный"

Слово "верный" имеет другое значение и касается прежде всего отношений между людьми или живыми существами. Верными могут быть:

жена или муж;

возлюбленная или возлюбленный;

друг или подруга;

домашний питомец.

В этом контексте "верный" означает того, кто не изменяет и остается преданным.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред