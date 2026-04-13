Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюанс

Вы узнаете:
- Почему выражение "верный ответ" является ошибкой
- В чем разница между словами "верный" и "правильный"
- Какое значение имеет слово "верный"
В украинской речи часто можно услышать выражение "верный ответ" или "я дала верный ответ". Однако, согласно нормам литературного языка, такое употребление является ошибочным.
Главред узнал о разнице между словами "верный" и "правильный".
Почему нельзя говорить "верный ответ"
Как объяснила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok, слово "верный" в украинском языке означает прежде всего преданный, верный, тот, кто сохраняет верность.
В то же время в значении оценки знаний или логического результата следует использовать слова "правильный" или "неправильный". Именно поэтому корректно говорить "правильный ответ" или "неправильный ответ", а не "верный" или "неверный".
@vikakhmelnytska#українськамова#барвистаукраїнська#мова#антисуржик♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Когда употребляется слово "верный"
Слово "верный" имеет другое значение и касается прежде всего отношений между людьми или живыми существами. Верными могут быть:
- жена или муж;
- возлюбленная или возлюбленный;
- друг или подруга;
- домашний питомец.
В этом контексте "верный" означает того, кто не изменяет и остается преданным.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред