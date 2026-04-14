Как украинцы изменили ход духовной истории мира: правда, о которой умалчивали

Украинцы сыграли важную роль в становлении афонского монашества и переносе его духовных традиций на земли Руси, отмечают исследователи.

Чем известен Афон — как украинцы изменили ход духовной истории мира

Какое влияние Украина оказала на православие

Чем известна гора Афон

История мирового христианства имеет немало белых пятен. Одно из них — роль выходцев с украинских земель в формировании духовных центров Европы. Речь идет прежде всего об Афоне — месте, которое стало колыбелью православного монашества и повлияло на религиозную традицию всего мира. Именно здесь, среди скал и морских пейзажей, еще в VIII веке поселились первые монахи, искавшие уединения и духовного очищения. Со временем Афон превратился в один из самых известных центров монашеской жизни. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Украинский след на Афоне

Как оказывается, украинцы сыграли гораздо большую роль в развитии этого духовного центра, чем принято считать.

"Вскоре после крещения Киевской Руси на Афоне был основан первый древнерусский монастырь, который назывался Ксевургу, то есть Древодил. Этот монастырь был основан при поддержке киевского князя Владимира и киевского князя Ярослава Мудрого, и это был очень важный центр духовного просвещения. Там действовал свой скрипторий, где переписывались книги. Скорее всего, именно в этом монастыре некоторое время подвизался монахом Антоний Печерский", — рассказал доктор теологии, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило.

Этот факт свидетельствует о тесных связях между Киевской Русью и Афоном уже в раннем средневековье.

Мост между Афоном и Киевом

Ключевой фигурой в этой истории стал Антоний Печерский — будущий основатель Киево-Печерской лавры.

Именно он перенес традиции афонского монашества на украинские земли.

"Появляется Богородица, которая говорит ему, чтобы он вернулся в родной край и основал там монашескую жизнь. Антоний приезжает в Киев, как говорит летопись, обходит киевские монастыри, но нигде не видит того типа монашества, который он видел на Афоне. И тогда он уходит за город, и там выкопал пещеру, и таким образом лавра берет свое начало", — пояснил священник ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Этот шаг стал переломным: Киев превратился в один из главных центров духовной жизни Восточной Европы.

Как Украина повлияла на мировое монашество

Благодаря этой связи между Афоном и Киевом сформировалась уникальная духовная традиция, которая соединила византийское наследие и местные особенности.

Киевская школа монашества стала примером для многих других регионов, а ее влияние ощущалось далеко за пределами Украины.

История афонских монахов — это не только история греческого полуострова. Это история взаимодействия культур и народов, в которой украинцы сыграли одну из ключевых ролей.

Именно они стали своеобразным мостом, который перенес духовные традиции с Афона в Восточную Европу, фактически изменив ход религиозной истории.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Загублений світ" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

