Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные варианты

Популярные русские выражения вроде "одного поля ягоды" имеют немало украинских аналогов.

Как правильно сказать на украинском "одного поля ягоды"

Украинский язык богат яркими образными выражениями, которые позволяют точно и остроумно передать мысль без калек с русского. Привычные фразы вроде "два сапога пара", "одним миром мазаны" или "одного поля ягоды" имеют немало украинских аналогов. Об этом рассказала известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.

По ее словам, в украинском языке существует целый пласт пословиц и фразеологизмов, которые не только передают тот же смысл, но и звучат гораздо колоритнее. Такие выражения используют, когда речь идет о людях с похожими чертами характера, поведением или привычками.

Среди самых точных украинских эквивалентов:

З однієї банки огірочки. З одного сукна гудзики. Обоє рябоє — подчеркивает, что оба ничем не лучше друг друга. З одного яйця повилазили. Зійшовся Яким з таким — иронично о двух, которые друг друга стоят. Одним мотузочком пов’язані — об общих интересах или поведении. Одного пір’я птахи — близкие по характеру или образу жизни. Той же Савка та на інших санках — когда разница лишь внешняя. Яке їхало, таке здибало — о встрече двух одинаковых по сути людей.

Украинские поговорки и фразеологизмы придают речи юмор и национальный колорит. Они помогают точнее передать эмоции и одновременно сохранить чистоту украинского языка.

Как ранее сообщал Главред, актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok объяснила, что выражение "закон подлости" имеет украинские аналоги.

Также фраза "в первую очередь" является калькой с русского языка, поэтому в украинском ее стоит заменять более естественными аналогами.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

