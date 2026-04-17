Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные варианты

Украинский язык богат яркими образными выражениями, которые позволяют точно и остроумно передать мысль без калек с русского. Привычные фразы вроде "два сапога пара", "одним миром мазаны" или "одного поля ягоды" имеют немало украинских аналогов. Об этом рассказала известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok.
По ее словам, в украинском языке существует целый пласт пословиц и фразеологизмов, которые не только передают тот же смысл, но и звучат гораздо колоритнее. Такие выражения используют, когда речь идет о людях с похожими чертами характера, поведением или привычками.
Среди самых точных украинских эквивалентов:
- З однієї банки огірочки.
- З одного сукна гудзики.
- Обоє рябоє — подчеркивает, что оба ничем не лучше друг друга.
- З одного яйця повилазили.
- Зійшовся Яким з таким — иронично о двух, которые друг друга стоят.
- Одним мотузочком пов’язані — об общих интересах или поведении.
- Одного пір’я птахи — близкие по характеру или образу жизни.
- Той же Савка та на інших санках — когда разница лишь внешняя.
- Яке їхало, таке здибало — о встрече двух одинаковых по сути людей.
Украинские поговорки и фразеологизмы придают речи юмор и национальный колорит. Они помогают точнее передать эмоции и одновременно сохранить чистоту украинского языка.
Как ранее сообщал Главред, актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok объяснила, что выражение "закон подлости" имеет украинские аналоги.
Также фраза "в первую очередь" является калькой с русского языка, поэтому в украинском ее стоит заменять более естественными аналогами.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
