Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
15 апреля 2026, 22:48
По словам эксперта, в этом слове помимо рода путают ещё и ударение.
Говорить "ярмарка" - неправильно

  • Как правильно по-украински – "ярмарок" или "ярмарка"
  • Как правильно ставится ударение в этом слове

В повседневной речи все еще можно услышать слово "ярмарка" – форму, которая звучит привычно, но не имеет ничего общего с литературной нормой. Языковые эксперты отмечают, что это одна из самых распространенных ошибок, которую украинцы допускают, даже не задумываясь.

Ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, почему эта форма является неправильной и как легко избавиться от ошибки.

"В украинском языке нет слова ярмарка. Есть только ярмарок — и это существительное мужского рода. Запомните", — подчеркнула лингвист.

Помимо рода, путают и ударение. По словам Багний, правильный вариант — ярмаркОвий, с ударением на предпоследнем слоге. Именно такое произношение соответствует нормам современного украинского языка.

Лингвисты напоминают, что возвращение к точным формам — это не мелочь, а часть более широкого процесса восстановления языковой культуры, которую десятилетиями пытались упростить и унифицировать.

