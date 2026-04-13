Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

Курити или палити?

Как правильно сказать на украинском: "курити" или "палити"

Какое слово на самом деле является заимствованием из другого языка

Среди украинцев давно идет спор о том, как правильно описывать вредную привычку употребления табака — "курити" или "палити". Часть говорящих убеждена, что слово "курити" является калькой, а значит — менее предпочтительным. Но новые объяснения экспертов разрушают это представление.

Так, филолог Алина Острожская в своем видео в TikTok отмечает, что заимствованным является именно слово "палити", которое пришло в украинский язык из польского. Более того, оно имеет широкий спектр значений — от разведения огня до уничтожения чего-либо пламенем. Из-за этого, говорит эксперт, возникает нежелательный параллелизм, ведь "палій" — это тот, кто что-то сжигает, тогда как человек, употребляющий табак, — курец.

"Слово "палити" имеет еще несколько значений: разводить огонь, костер, вызывать пожар или уничтожать что-то огнем, поэтому желательно избегать излишнего параллелизма", — объясняет Острожская.

Она добавляет, что именно от глагола "курити" в украинском языке образован целый ряд естественных производных: "курець", "курці", "накурено", "перекур". Это подтверждает, что слово органично укоренилось в нашей языковой системе.

Лингвисты призывают не поддаваться мифам и ориентироваться на реальную историю слов: в случае с табачной привычкой более правильным и исконным является именно "курити".

Смотрите видео о том, как правильно говорить на украинском языке - "курити" или "палити":

@alina.ostrozka Курить или палить? Борис Антоненко-Давидович "Как мы говорим" "Как правильнее сказать по-украински: курить или палить сигареты и трубки? Ведь мы слышим из уст и читаем: "Я больше не палю — бросил"; "Здесь палить запрещено"; "Курить — в туалете" и т. д. Не только в современной нашей литературе можно прочитать: "Гетман смотрел в огонь и спокойно курил трубку" (Н. Рыбак), — но и в классической иногда встречаем такое же выражение. Однако в народной речи чаще слышим слово курить, чем палить: "Да и разведем огонь, да и закурим трубку, не печалься!" (народная песня); "Дурак ни о чем не печалится, водку пьет и трубку курит!" (М. Номис). Глагол палити в значении "курить табак" вошел в украинский язык из польского, но он имеет и другое значение — "разводить огонь (костёр, пожар)", "уничтожать огнём": "Они доказали людям, что не нужно палить и разрушать народное добро" (М. Коцюбинский), — от чего возник существительное палий — "человек, уничтожающий что-либо огнем". Того, кто курит табак, называют курец, а не палий. Итак, выражения курить табак и палить табак — тождественны, параллельны. Но из-за того, что слово палить имеет два значения, лучше избегать ненужного параллелизма и там, где речь идет о табачных изделиях, употреблять только слова курить и курец: "Я — больше не курец: месяц назад бросил курить". А вообще лучше — не курить (палить)" ♬ оригинальный звук - alina.ostrozka

Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская – украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

