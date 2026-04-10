Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Дарья Пшеничник
10 апреля 2026, 19:25
Это слово вошло в наш язык через русский и имеет естественные украинские эквиваленты.
Есть ли слово "тупик" в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Слово "тупик" считают русизмом
  • Лингвисты советуют использовать собственные эквиваленты
  • Украинские синонимы: "глухий кут", "безвихідь"

Украинский язык богат собственными образными названиями, однако в повседневной речи до сих пор встречаются кальки из других языков. Одно из самых распространенных — слово "тупик", которое, несмотря на наличие в словарях, все чаще считают нежелательным заимствованием.

Лингвист Мария Словолюб объясняет, что это слово пришло в украинский язык через русский и имеет естественные украинские замены.

По ее словам, "тупик" употребляется в трех основных значениях:

  • улица без выхода;
  • железнодорожный путь, который обрывается;
  • жизненный или логический тупик.

Для каждого из этих случаев украинский язык предлагает несколько точных и выразительных соответствий. Вместо "тупика" на карте или дорожном знаке можно сказать "глухий кут", "сліпий кут", "закуток", "завулок", "непрохідне місце". В сложных жизненных ситуациях уместными будут слова "безвихідь" или "безвихідне становище". А железнодорожники традиционно пользуются термином "глуха колія" или "кінцева колія".

Интересно, что среди синонимов встречается и редкое слово "імпас" — им обозначают как безвыходную ситуацию, так и специфический ход в игре в бридж.

Отдельная путаница возникает с ударением: "тУпик" — это название северной морской птицы. Да и здесь языковеды советуют избегать русизма: на украинском языке этот вид называется "іпатка", что подтверждают орнитологи.

Специалисты заключают, что хотя слово "тупик" и встречается в украинских словарях, в современном языке оно звучит как калька. Поэтому лучше всего выбирать исконные варианты — "глухий кут", "безвихідь", "кінцева колія". У украинского языка есть из чего выбирать — стоит лишь воспользоваться этим богатством.

О личности: Мария Словолюб

Мария Словолюб — украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям.

В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

