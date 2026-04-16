В ваших жилах может течь голубая кровь: какие фамилии указывают на знатных предков

Мария Николишин
16 апреля 2026, 13:02
По фамилии можно узнать, были ли ваши предки влиятельными людьми.
Фамилии играют значительную роль в жизни каждого человека. Они не только являются связью с предками, но и могут рассказать их забытую историю через поколения. В частности, некоторые даже не подозревают, что их родословная может уходить корнями к дворянской знати.

Главред решил разобраться, какие фамилии имеют интересное дворянское происхождение.

Какие фамилии имеют аристократическое происхождение

В книге "Происхождение украинской фамилии" украинского исследователя Валентина Лученко отмечается, что в Украине даже сейчас встречаются фамилии, которые когда-то принадлежали самым влиятельным людям своего времени.

Так, если ваша фамилия Острожский, Корецкий или Вишневецкий, то это указывает на прямую связь с самыми могущественными княжескими родами, которые в свое время владели огромными землями и определяли политику целых регионов.

Также значимыми являются такие дворянские родовые имена, как Любомирский, Косаковский и Ружинский. Они принадлежали известным меценатам и воинам, чьи имена веками фигурировали в архивах европейской знати.

В то же время фамилии Полуботок, Самойлович и Апостол четко указывают на то, что ваши предки могли принадлежать к верхушке Гетманщины и занимать высокие государственные должности.

Сколько украинцев сейчас носят дворянские фамилии

Некоторыми из перечисленных выше фамилий украинцы могут похвастаться и сейчас. В частности, по данным генеалогического общества "Рідні" можно узнать, насколько они популярны и где наиболее распространены.

  • Острожский – это фамилия очень редкая, ведь в Украине есть только один носитель, проживающий во Львовской области.
  • Корецкий – данная фамилия насчитывает 2 414 носителей, которых можно встретить в каждом уголке Украины.
  • Вишневецкий – этой фамилией могут похвастаться 585 украинцев, которые в основном проживают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
  • Любомирский – эта фамилия насчитывает всего 104 носителя. Они проживают в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской и Полтавской областях.
  • Косаковский – данное родовое имя принадлежит 147 украинцам. Фамилия чаще всего встречается в Винницкой, Киевской и Житомирской областях.
  • Ружинский – количество носителей этой фамилии достигает 211 человек. Наиболее популярна она в Киевской области.
  • Полуботок – украинцев с этой фамилией осталось очень мало – всего 13 человек. Они проживают в Тернопольской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Самойлович – украинцев с таким родовым именем насчитывается 444. Все они находятся почти во всех уголках Украины.
  • Апостол – этой фамилией обладают 723 украинца, которых также можно встретить во всех областях.

Об источнике: генеалогическое общество "Рідні"

Генеалогическое общество "Рідні" — это общество украинских генеалогов, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.

"Рідні" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедальных списков, ревизских сказок и т. д.).

По завершении исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

