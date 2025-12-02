Польское, немецкое или украинское: как с помощью фамилии узнать происхождение

Уникальными еврейскими фамилиями являются те, что подчеркивают религиозную принадлежность.

Определить, кем были предки только по звучанию фамилии, невозможно - нужны генеалогические исследования и архивные записи. Об этом рассказал историк и геральдист Андрей Гречило в комментарии УНИАН, подчеркнув: фамилии формировались от занятий, внешности или социального положения, но ключевым фактором оставалась национальность.

По его словам, суффиксы "-ск" или "-ск", которые часто считают польскими, могут быть и украинскими, а также встречаются среди македонцев, словаков и евреев. Зато окончания "-ук", "-юк" распространены в украинской традиции, но немало поляков тоже имеют такие фамилии - следствие массовых переселений в 1944-1946 годах.

Польское происхождение выдают слова, отсутствующие в украинском языке, например Сикора ("синица") или Врубель ("воробей"). В то же время украинские фамилии имеют свои маркеры: на Приднепровье преобладают окончания "-енко", а на Полесье, Галичине и в Карпатах - "-ук", "-чук", "-юк".

Гречило также объяснил феномен "вдовьей формы" фамилии: например, Петришин происходит от "Петрихи" - вдовы Петра, и эта форма закреплялась за ее потомками.

Еврейские фамилии часто трудно отличить от немецких, ведь формировались на основе идиша. Уникальными остаются те, что подчеркивают религиозную принадлежность - Коган, Рабинович, Левин. Многие евреи меняли фамилии во время войны, чтобы избежать преследований, поэтому их происхождение определяют только через документы и генеалогию.

Немецкие фамилии в Украине появились еще в XIV-XV веках с колонистами и ремесленниками. Они часто имеют двух-корневые формы: Айсман ("снежный человек"), Берг ("гора"), Линдберг ("липовая гора"). Подобные структуры встречаются и у скандинавских народов, где распространены патронимические формы - Юхансон, Петерсон, Стефансон.

Историк подытожил: современные миграции и ассимиляция делают фамилию ненадежным маркером происхождения. Точные ответы дают только архивы и генеалогические исследования.

