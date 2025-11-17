Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

По нескольким буквам своей фамилии можно узнать многое о своих предках.

Как определить происхождение предков по фамилии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Суффиксы фамилий украинцев могут указывать на место рождения их предков. Об этом в TikTok совместно с медиа ШоТам рассказала украинский блогер и языковед Алина Острожская.

Главред выяснил, какие суффиксы украинских фамилий указывают на происхождение предков из Галичины, Закарпатья, Волыни, Буковины, Полесья, Подолья, центра и востока Украины.

На что указывают суффиксы -ів, -ин, -ишин

Высокая вероятность происхождения предков из Галичины у тех украинцев, у которых фамилия имеет суффикс -ив, или -ин, или -ишин. Это притяжательные модели, которые указывают на принадлежность детей родителям.

"То есть, в основе этих фамилий лежит идея "ты мой". Например, суффикс -ів патронимический, Іванів означает, что это сын Івана", - пояснила языковед.

На что указывает суффикс -ович

Фамилии, в которых есть суффикс -ович могут указывать на то, что предки человека происходили как и из Закарпатья, так и с Волыни. Блогер отметила, что многие фамилии с этой суффиксом, а также -евич, -євич относятся к благородным родам.

На что указывают суффиксы -енко, -єнко

Фамилии с суффиксами -енко, -єнко свидетельствуют о том, что вероятнее всего предки человека происходили с востока или центра Украины. Такие фамилии имеют значение "сын", "потомок", буквально "маленький".

"Эти фамилии часто связывают с Приднепровьем и временами казачества. Они были самыми популярными в казацких реестрах", - добавила Острожская.

На что указывают суффиксы -чук, -ук, -юк, -ак, -ич

Суффиксы -чук, -ук, -юк могут означать, что предки происходили из Полесья, Подолья, Волыни, Буковины и Гуцульщины. А вот суффиксы -ак, -юк, -ич являются самыми популярными суффиксальными моделями на Закарпатье.

На что указывают суффиксы -йшен, -шен, -щен, -чен, -ув, -юв, -ч, -ча, -чо

Фамилии с такими суффиксами, как -йшен, -шен, -щен, -чен характерны для Подолья, а с -ув, -юв, -ч, -ча, -чо - для карпатского региона.

На что указывает суффикс -ок

Самым популярным этот суффикс в фамилиях является на Сумщине, Черниговщине и Ровенщине.

