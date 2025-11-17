Укр
Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

Анна Косик
17 ноября 2025, 15:14
По нескольким буквам своей фамилии можно узнать многое о своих предках.
Как определить происхождение предков по фамилии

Вы узнаете:

  • Какие фамилии чаще всего были в западных регионах Украины
  • Какой суффикс в фамилии указывает на то, что предок мог быть из центра или востока страны

Суффиксы фамилий украинцев могут указывать на место рождения их предков. Об этом в TikTok совместно с медиа ШоТам рассказала украинский блогер и языковед Алина Острожская.

Главред выяснил, какие суффиксы украинских фамилий указывают на происхождение предков из Галичины, Закарпатья, Волыни, Буковины, Полесья, Подолья, центра и востока Украины.

На что указывают суффиксы -ів, -ин, -ишин

Высокая вероятность происхождения предков из Галичины у тех украинцев, у которых фамилия имеет суффикс -ив, или -ин, или -ишин. Это притяжательные модели, которые указывают на принадлежность детей родителям.

"То есть, в основе этих фамилий лежит идея "ты мой". Например, суффикс -ів патронимический, Іванів означает, что это сын Івана", - пояснила языковед.

На что указывает суффикс -ович

Фамилии, в которых есть суффикс -ович могут указывать на то, что предки человека происходили как и из Закарпатья, так и с Волыни. Блогер отметила, что многие фамилии с этой суффиксом, а также -евич, -євич относятся к благородным родам.

На что указывают суффиксы -енко, -єнко

Фамилии с суффиксами -енко, -єнко свидетельствуют о том, что вероятнее всего предки человека происходили с востока или центра Украины. Такие фамилии имеют значение "сын", "потомок", буквально "маленький".

"Эти фамилии часто связывают с Приднепровьем и временами казачества. Они были самыми популярными в казацких реестрах", - добавила Острожская.

На что указывают суффиксы -чук, -ук, -юк, -ак, -ич

Суффиксы -чук, -ук, -юк могут означать, что предки происходили из Полесья, Подолья, Волыни, Буковины и Гуцульщины. А вот суффиксы -ак, -юк, -ич являются самыми популярными суффиксальными моделями на Закарпатье.

На что указывают суффиксы -йшен, -шен, -щен, -чен, -ув, -юв, -ч, -ча, -чо

Фамилии с такими суффиксами, как -йшен, -шен, -щен, -чен характерны для Подолья, а с -ув, -юв, -ч, -ча, -чо - для карпатского региона.

На что указывает суффикс -ок

Самым популярным этот суффикс в фамилиях является на Сумщине, Черниговщине и Ровенщине.

О фамилиях (год назад было Где можно узнать больше о вашей фамилии? 1. Редько Ю. К. "Современные украинские фамилии" 2. Редько Ю. К. "Справочник украинских фамилий" 3. Чучка П. П. "Фамилии закарпатских украинцев: Историко-этимологический словарь" 4. Горпинич В.А. "Фамилии степной Украины: Словарь" 5. Масенко Л. Т. "Украинские имена и фамилии" 6. Центр изучения генеалогии "Пращур" (с 2011 года занимается изучением родословных и истории семей) 7. Сайт https://ridni.org/karta/ (интерактивная карта распространения фамилий) 8. Можно посмотреть на YouTube Идею Александровну, Хроники генеалога #мовамаєзначення

Ранее, как писал Главред, украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер объяснил, почему стоит перестать говорить "приторний" и какие есть реальные украинские синонимы к слову.

Накануне автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний рассказала, что слово "приймати" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день, а также как правильно его заменить.

Об источнике: Алина Острожская

Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке.

Ее блог активно развивается на различных платформах:

  • В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.
  • На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.
украинский язык Алина Острожская
