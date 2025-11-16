Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с собакой-детективом за 43 секунды

Дарья Пшеничник
16 ноября 2025, 23:54
Такие головоломки помогают развивать внимательность и концентрацию, они подходят как детям, так и взрослым.

Головоломка собака-детектив
Головоломка на поиск отличий / Фото: Brain Quiz

Головоломки на внимательность стремительно набирают популярность, ведь они не только развлекают, но и тренируют мозг. Сегодня мы предлагаем вам небольшое задание - проверить остроту зрения и скорость реакции.

Перед вами два изображения собаки-детектива, который внимательно ищет подсказки. На первый взгляд они выглядят абсолютно одинаковыми, но это лишь иллюзия, пишет Jagranjosh.

На самом деле между картинками скрыты три небольших отличия, и ваша задача - найти их все за 43 секунды.

Головоломка собака-детектив
Сможете ли вы справиться с заданием до того, как таймер остановится / Фото: Brain Quiz

Запустите таймер и внимательно рассмотрите оба изображения. Отличия могут скрываться в цветах, формах или мелких деталях. Будьте максимально сосредоточены, ведь время идет быстро.

На последних секундах придется максимально напрячь зрение, чтобы найти последнее отличие.

Смогли ли вы справиться с заданием до того, как таймер остановится?

Если вам удалось найти все три отличия, значит ваша внимательность на очень высоком уровне.

Если нет - не расстраивайтесь, вы можете посмотреть решение ниже.

Решение головоломки
Решение головоломки / Фото: Brain Quiz

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

