Интересный тест на IQ: попробуйте найти три отличия на фото за 19 секунд

Марина Фурман
5 ноября 2025, 17:01
65
Здесь справится лишь гений головоломок.
головоломка
Найдите три отличия на фото за 19 секунд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Головоломки - это веселый способ провести время, одновременно тренируя мозг. Они довольно популярны среди всех - от детей до взрослых. Главред, со ссылкой на Jagran Josh, подготовил интересный тест, который однозначно "бросит" вызов вашему мозгу.

Внимательно посмотрите на два изображения фермера, который собирает морковь.

На первый взгляд, два изображения, представленные перед вами, могут показаться абсолютно одинаковыми, однако, если присмотреться внимательно, вы заметите несколько хитрых отличий, которые ловко спрятаны.

видео дня
Интересный тест на IQ: попробуйте найти три отличия на фото за 19 секунд
Найдите три отличия на фото за 19 секунд / фото: Jagran Josh

Чтобы найти три отличия у вас есть только 19 секунд. Если готовы, то включайте таймер и начинайте.

Отличия могут быть где угодно: в цветах, формах или даже в мельчайших деталях.

Эта головоломка идеально подходит для проверки ваших наблюдательных способностей, поэтому позовите друга и посмотрите, кто быстрее найдет отличия!

Время почти закончилось! Вы нашли отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти, мы покажем ниже, где спрятались три отличия.

Интересный тест на IQ: попробуйте найти три отличия на фото за 19 секунд
Где прятались три отличия / фото: Jagran Josh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также Главред предлагал ранее найти спрятанного слона за 21 секунду.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

