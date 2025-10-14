Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

Эта конкретная головоломка настолько сложна, что, кажется, решить ее могут только люди с высоким IQ.

Головоломка своидит людей с ума / соцсети

Пользователи соцсетей ломают голову над математической головоломкой. Бурные обсуждения идут в Tik Tok, Instagram, Threads и других. На первый взгляд, задача кажется довольно простой, но на самом деле это не так.

Проблема в том, что данная головоломка ставит людей в тупик, поскольку большинство не может определиться между разными ответами.

На картинке вы увидите грузовик, перевозящий несколько кубиков. Но сколько именно кубиков - непонятно.

На изображении показан вид грузовика сбоку, сзади и сверху. Сверху виден 21 квадрат. Сбоку — 17, а сзади — девять.

​Сколько кубиков в трейлере ​

Какой правильный на головоломку

Многие пользователи пришли к ответу 51, другие предположили, что 49. Некоторые считают, что задачу невозможно решить.

"Головоломка вызывает иррациональную ярость у людей в социальных сетях", - говорит пользователь Tik Tok с ником j.ethelred.

Мужчина отмечет, что изначально непонятно, что означают линии - возможно это грани кубика, но не исключено, что это просто куб большего размера с кучей линий.

"Таким образом, это может быть кубик 3x3, 2x2, а затем четыре отдельных кубика, один за другим", - сказал он.

Один пользователь написал свой правильный ответ: "51. Для расчёта вид сверху не нужен"

Другой пояснил: "Считаем с задних. 4 полных квадрата по 9. 9*4=36. Дальше 2 по 6 это 12. Да еще 3 . Итого 36+12+3 это 51".

"Задача не имеет единственного решения, поскольку на представленных видах непонятно, сколько кубиков находится на верхнем и среднем ярусах. Например, на верхнем ярусе их может быть от 6 до 12", - пишет еще один человек.

Как решил задачу чат GPT

Стоит отметить, что искусственный интеллект по-своему разобрался с математической головоломкой.

Искусственный интеллект насчитал 60 кубиков.

Скриншот

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

