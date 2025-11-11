Оптическая иллюзия обманула миллионы людей: какого цвета шары на самом деле

99% людей видят на картинке два цвета. А вы заметите оптический обман?

https://glavred.info/life/opticheskaya-illyuziya-obmanula-milliony-lyudey-kakogo-cveta-shary-na-samom-dele-10714337.html Ссылка скопирована

Оптическая иллюзия вызвала споры в интернете / Фото: reddit.com

Оптические иллюзии — это визуальные образы, которые обманывают наш мозг, заставляя его видеть или воспринимать что-то не так, как оно есть на самом деле. Сейчас в Сети бурно обсуждают иллюзию, в которой два шара кажутся разного цвета, хотя на самом деле они одного и того же оттенка. Один пользователь назвал загадку "величайшей оптической иллюзией", а некоторые и вовсе отказываются верить в реальность происходящего.

Невероятная оптическая иллюзия была опубликована на Reddit.

видео дня

Картинка разделена на две половины по вертикали: в левой половине изображён синий шар на жёлтом фоне, покрытый узором из фиолетовых точек. В правой половине - зелёный шар на фиолетовом фоне с узором из жёлтых точек. В заголовке поста утверждается, что на самом деле шары одного цвета.

Это заявление вызвало бурную дискуссию под постом.

"Шары слева фиолетовые, справа — жёлтые. Автор оригинального поста, очевидно, дальтоник", - пишет один из пользователей.

А какие цвета шаров на картинке видите вы?

Какого цвета шары на самом деле?

Возможно, вы удивитесь, но оба шара на изображении на самом деле одного цвета. Согласно чату GPT, шары имеют одинаковый серо-зеленовато-голубой оттенок.

Разница в восприятии возникает из-за фоновых цветов и контраста точек.

Как объяснить эффект этой иллюзии

Искусственный интеллект объясняет, что в данном случае оптическая иллюзия создается с помощью эффекта контраста, который заставляет наш мозг воспринимать цвет шаров по-разному в зависимости от цвета окружающих точек.

Шары кажутся разными из-за того, что левый шар окружен фиолетовыми точками на желтом фоне, а правый — желтыми точками на фиолетовом фоне.

В частности, левый шар кажется голубым или фиолетовым, потому что фон вокруг него — жёлтый с фиолетовыми точками. Эти цвета усиливают восприятие холодных оттенков шара.

Правый шар кажется жёлтым или зеленовато-золотистым, потому что фон — фиолетовый с жёлтыми точками, что делает шар визуально "теплее".

Если вы закроете окружающие точки, вы увидите, что цвет обоих шаров одинаковый.

Ранее Главред предлагал найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками. Читайте материал: Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на пляже за 65 секунд.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред