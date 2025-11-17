Мыть сырое мясо перед приготовлением крайне опасно: названы неочевидные риски

Мытье не уничтожает микробы на мясе, их уничтожает только высокая температура.

Несмотря на современные рекомендации, многие хозяйки до сих пор промывают мясо под краном перед приготовлением. Такой подход кажется логичным, однако специалисты по пищевой безопасности предупреждают, что эта привычка может представлять серьезную угрозу для здоровья, пишет сайт ТСН.

Основные риски

Распространение бактерий. Поток воды разносит микроорганизмы - сальмонеллу, кампилобактер или кишечную палочку - по кухонным поверхностям в радиусе до полуметра.

Поток воды разносит микроорганизмы - сальмонеллу, кампилобактер или кишечную палочку - по кухонным поверхностям в радиусе до полуметра. Отсутствие эффекта. Вода не способна уничтожить микробы, они погибают только во время термической обработки при температуре более 70 °C.

Вода не способна уничтожить микробы, они погибают только во время термической обработки при температуре более 70 °C. Ухудшение качества продукта. Влага вымывает белки и соки, из-за чего мясо становится более сухим и теряет аромат.

Влага вымывает белки и соки, из-за чего мясо становится более сухим и теряет аромат. Перекрестное заражение. Даже после мытья раковины и рук бактерии могут оставаться на губках или поверхностях и попадать на другие продукты.

Современные стандарты пищевой безопасности прямо запрещают мытье сырого мяса. Это правило действует в ресторанах, магазинах и на производстве, ведь именно отказ от промывки значительно снижает риск отравлений.

Как правильно обращаться с сырым мясом

Чтобы приготовление было безопасным и не создавало рисков для здоровья, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, открывать упаковку с мясом следует непосредственно над раковиной. Это поможет избежать разбрызгивания жидкости и уменьшит риск попадания бактерий на кухонные поверхности.

Во-вторых, вместо мытья продукта под краном лучше аккуратно промокнуть его бумажным полотенцем. Такой способ позволяет убрать лишнюю влагу, не распространяя микробы по кухне.

Очень важно после любого контакта с сырым мясом тщательно вымыть руки с мылом. Это предотвращает перенос бактерий на другие продукты или предметы.

Отдельное внимание следует уделить кухонному инвентарю: для мяса следует использовать отдельную доску, чтобы избежать перекрестного заражения овощей, фруктов или хлеба.

И наконец, главное правило - готовить мясо при высокой температуре. Только термическая обработка, когда внутри продукта температура достигает не менее 70 °C, гарантирует уничтожение опасных микроорганизмов.

Таким образом, безопасное приготовление мяса зависит не от воды, а от правильной кулинарной обработки.

