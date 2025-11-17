Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мыть сырое мясо перед приготовлением крайне опасно: названы неочевидные риски

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 04:34
30
Мытье не уничтожает микробы на мясе, их уничтожает только высокая температура.
мясо
Стоит ли мыть мясо перед приготовлением / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

видео дня

Главное из новости:

  • Мыть сырое мясо опасно - вода разносит бактерии по кухне
  • Излишняя влага ухудшает вкус и структуру мяса
  • Единственный способ сделать продукт безопасным - термическая обработка при температуре от 70 °C

Несмотря на современные рекомендации, многие хозяйки до сих пор промывают мясо под краном перед приготовлением. Такой подход кажется логичным, однако специалисты по пищевой безопасности предупреждают, что эта привычка может представлять серьезную угрозу для здоровья, пишет сайт ТСН.

Основные риски

  • Распространение бактерий. Поток воды разносит микроорганизмы - сальмонеллу, кампилобактер или кишечную палочку - по кухонным поверхностям в радиусе до полуметра.
  • Отсутствие эффекта. Вода не способна уничтожить микробы, они погибают только во время термической обработки при температуре более 70 °C.
  • Ухудшение качества продукта. Влага вымывает белки и соки, из-за чего мясо становится более сухим и теряет аромат.
  • Перекрестное заражение. Даже после мытья раковины и рук бактерии могут оставаться на губках или поверхностях и попадать на другие продукты.

Современные стандарты пищевой безопасности прямо запрещают мытье сырого мяса. Это правило действует в ресторанах, магазинах и на производстве, ведь именно отказ от промывки значительно снижает риск отравлений.

Как правильно обращаться с сырым мясом

Чтобы приготовление было безопасным и не создавало рисков для здоровья, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, открывать упаковку с мясом следует непосредственно над раковиной. Это поможет избежать разбрызгивания жидкости и уменьшит риск попадания бактерий на кухонные поверхности.

Во-вторых, вместо мытья продукта под краном лучше аккуратно промокнуть его бумажным полотенцем. Такой способ позволяет убрать лишнюю влагу, не распространяя микробы по кухне.

Очень важно после любого контакта с сырым мясом тщательно вымыть руки с мылом. Это предотвращает перенос бактерий на другие продукты или предметы.

Отдельное внимание следует уделить кухонному инвентарю: для мяса следует использовать отдельную доску, чтобы избежать перекрестного заражения овощей, фруктов или хлеба.

И наконец, главное правило - готовить мясо при высокой температуре. Только термическая обработка, когда внутри продукта температура достигает не менее 70 °C, гарантирует уничтожение опасных микроорганизмов.

Таким образом, безопасное приготовление мяса зависит не от воды, а от правильной кулинарной обработки.

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо кухня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Усиление сработало": ВСУ "срезали" прорыв врага на ключевом направлении

"Усиление сработало": ВСУ "срезали" прорыв врага на ключевом направлении

02:11Фронт
Россия может атаковать НАТО быстрее, чем прогнозировали: Писториус назвал срок

Россия может атаковать НАТО быстрее, чем прогнозировали: Писториус назвал срок

00:56Мир
"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

22:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Последние новости

05:53

Как защитить боковые зеркала автомобиля от дождя: бюджетный лайфхак

04:34

Мыть сырое мясо перед приготовлением крайне опасно: названы неочевидные риски

04:09

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чегоВидео

02:38

34-летний Эд Ширан готовится к своим похоронам - детали

02:35

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится: кто получит важное сообщение

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
02:11

"Усиление сработало": ВСУ "срезали" прорыв врага на ключевом направлении

01:30

"Я полностью сломалась": Леди Гага рассказала о лечении в психбольнице

00:56

Россия может атаковать НАТО быстрее, чем прогнозировали: Писториус назвал срок

00:04

Российские КАБы под прицелом: эксперт обозначил три варианта противодействия

Реклама
16 ноября, воскресенье
23:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с собакой-детективом за 43 секунды

22:51

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

21:50

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

21:30

Александр Усик кардинально поменял прическу и показался в новом образе с женой

21:25

Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло

21:10

Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?мнение

21:05

"Волшебный" спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

20:59

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026Видео

20:55

"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

20:34

"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

20:30

Отключение света в Украине — графики на 17 ноября (обновляется)

Реклама
20:27

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

20:26

О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

19:52

"Золотое" правило для пионов: как подготовить цветы к зиме и избежать болезней"Видео

19:35

Погода на завтра 17 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

19:28

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

19:27

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

18:38

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

18:32

"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

18:25

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

18:25

Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

17:56

Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

17:37

ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

17:25

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и РусиВидео

17:25

Правительство Британии готовит радикальные изменения для беженцев: коснется ли это украинцев

16:51

Пенсионеры рискуют тратить все свои деньги: появилась новая коварная схем

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Реклама
14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять