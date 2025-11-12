Перестаньте говорить 'приторный': названы реальные украинские синонимы к слову

Оказывается, "приторный" - это популярное слово-паразит.

https://glavred.info/culture/perestante-govorit-pritornyy-nazvany-realnye-ukrainskie-sinonimy-k-slovu-10714661.html Ссылка скопирована

Можно ли говорить "приторный" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему говорят слово "приторный"

Как его можно заменить

В украинском языке можно услышать много русизмов, которые используются в повседневной жизни. Однако, на самом деле, каждое это слово имеет красивый украинский аналог, о котором знают не все.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "приторный".

видео дня

Что означает слово "приторный"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что многие используют слово-паразит "приторный" не осознавая, что это калька. Кроме того, это слово имеет замечательные украинские соответствия.

Он подчеркнул, что "приторный" - это слишком сладкий, перенасыщенный вкус.

Чем можно заменить слово "приторный"

Журналист отметил, что в украинском языке есть интересный синоним - "в'їдкий".

"Это слово имеет широкий диапазон использования. Например, когда очень сладко, или много соли или перца. Однако, ни в одном словаре нет подтверждения значения этого слова", - говорится в видео.

Рами Аль Шаер также добавил, что вместо "приторный" нужно использовать слово - "нудний". Кроме того, существует прекрасное соответствие - "нудкий".

Украинский вариант слова "приторный" - видео:

Ранее мы рассказывали, что слово "комплимент" в украинском языке заимствовано. Его можно легко заменить украинскими аналогами.

Вы также можете узнать, какой украинский аналог имеет слово "искрометный". Переводя это слово на украинский, следует учитывать не только прямое значение, но и контекст.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред