'Кутья' - не украинское слово: как предки когда-то называли праздничное блюдо

Что интересно, это праздничное блюдо предки также готовили из зерна, мака, меда и сухофруктов.

Происхождение слова "кутья" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что означает слово "кутья"

Как оно появилось в Украине

Кутья на Рождество - это не просто блюдо, а настоящий символ праздничного вечера, который объединяет семью за столом. Однако, мало кто знает, как на самом деле возникло название этого незаменимого блюда.

Главред решил разобраться, как в Украине появилось слово "кутья".

Откуда происходит слово "кутья"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "кутя" - это не украинское слово.

По его словам, слово "кутя" происходит от греческого слова, которое означает "вареное зерно".

Как сказать на украинском "кутя"

Рами Аль Шаер подчеркнул, что наши предки главное блюдо Рождества называли "боговец". Это слово имеет старинные украинские корни.

"Такое праздничное блюдо готовили из зерна, мака, меда и сухофруктов. Его приносили в дар Богу, как подарок за хороший урожай и жизнь. Однако так было до христианства. Впоследствии "боговец" вошел в украинские традиции, но его название изменилось", - подчеркнул он.

Журналист добавил, что он пока не нашел никаких документаций и подтверждений. Поэтому, это слово пока под сомнением и является лишь теорией.

Как предки когда-то называли "кутью" - видео:

@show_rami ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОМ ВИДЕО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ. ИСТОЧНИКИ КОТОРЫЕ МНЕ ПРЕДОСТАВИЛИ НЕ БЫЛИ ПРИСТАЛЬНО ИЗУЧЕНЫ. Сейчас проверяю информацию (касается именно слова БОГОВЕЦ). Поэтому как изучу вопрос, дам знать. Заранее приношу извинения. Такое впервые, однако и такое бывает. Все мы люди, иногда ошибаемся. ♬ оригинальный звук - Rami Bulvar Lu

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

