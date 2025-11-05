Ни в коем случае не 'с прошедшим' - как правильно поздравлять с днем рождения

Вы узнаете:
- Как украинцы ошибочно поздравляют с днем рождения
- Почему выражение "с прошедшим днем рождения" является неправильным
- Как правильно поздравить на украинском, если праздник уже прошел
Украинцы часто заимствуют фразы из русского, в том числе и популярное поздравление "с прошедшим днем рождения". Однако такая формулировка является неправильной для украинского языка.
Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, как на украинском правильно поздравлять человека, если праздник уже прошел. По его словам, на украинском неправильно говорить не только "з прошедшим", но и "з колишним" или "з пройшовшим".
Правильной формой будет:
- З пройдешнім днем народження!
- З минулим святом!
Такие выражения соответствуют нормам украинского языка и звучат естественно.
Как правильно поздравлять с днем рождения - видео:
Как правильно говорить на украинском - материалы по теме
Как сообщал Главред, украинцам часто хочется усилить благодарность, добавляя прилагательные к слову "дякую", но выражение "большое спасибо" является неправильным. На самом деле слово "дякую" не сочетается с прилагательными, поэтому такая фраза звучит неестественно.
Также слово "холостяк" не является исконно украинским. Оно имеет русское происхождение и появилось в украинских словарях в 1930-х годах во время советской русификации. Об этом напомнил музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер.
Кроме этого, музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер напомнил, что слово "комплимент" является заимствованием из французского. В украинском языке его можно легко заменить.
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
