Ни в коем случае не 'с прошедшим' - как правильно поздравлять с днем рождения

Привычное для многих поздравление "с прошедшим" на самом деле является русизмом.

https://glavred.info/culture/ni-v-koem-sluchae-ne-z-proshedshim-kak-pravilno-pozdravlyat-s-dnem-rozhdeniya-10712576.html Ссылка скопирована

Почему нельзя говорить "с прошедшим" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как украинцы ошибочно поздравляют с днем рождения

Почему выражение "с прошедшим днем рождения" является неправильным

Как правильно поздравить на украинском, если праздник уже прошел

Украинцы часто заимствуют фразы из русского, в том числе и популярное поздравление "с прошедшим днем рождения". Однако такая формулировка является неправильной для украинского языка.

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, как на украинском правильно поздравлять человека, если праздник уже прошел. По его словам, на украинском неправильно говорить не только "з прошедшим", но и "з колишним" или "з пройшовшим".

видео дня

Правильной формой будет:

З пройдешнім днем народження!

З минулим святом!

Такие выражения соответствуют нормам украинского языка и звучат естественно.

Как правильно поздравлять с днем рождения - видео:

Как правильно говорить на украинском - материалы по теме

Как сообщал Главред, украинцам часто хочется усилить благодарность, добавляя прилагательные к слову "дякую", но выражение "большое спасибо" является неправильным. На самом деле слово "дякую" не сочетается с прилагательными, поэтому такая фраза звучит неестественно.

Также слово "холостяк" не является исконно украинским. Оно имеет русское происхождение и появилось в украинских словарях в 1930-х годах во время советской русификации. Об этом напомнил музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер.

Кроме этого, музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер напомнил, что слово "комплимент" является заимствованием из французского. В украинском языке его можно легко заменить.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред