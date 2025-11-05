Укр
Ни в коем случае не "с прошедшим" - как правильно поздравлять с днем рождения

Руслана Заклинская
5 ноября 2025, 14:04
Привычное для многих поздравление "с прошедшим" на самом деле является русизмом.
Ни в коем случае не 'с прошедшим' - как правильно поздравлять с днем рождения
Почему нельзя говорить "с прошедшим" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как украинцы ошибочно поздравляют с днем рождения
  • Почему выражение "с прошедшим днем рождения" является неправильным
  • Как правильно поздравить на украинском, если праздник уже прошел

Украинцы часто заимствуют фразы из русского, в том числе и популярное поздравление "с прошедшим днем рождения". Однако такая формулировка является неправильной для украинского языка.

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, как на украинском правильно поздравлять человека, если праздник уже прошел. По его словам, на украинском неправильно говорить не только "з прошедшим", но и "з колишним" или "з пройшовшим".

Правильной формой будет:

  • З пройдешнім днем народження!
  • З минулим святом!

Такие выражения соответствуют нормам украинского языка и звучат естественно.

Как правильно поздравлять с днем рождения - видео:

Как сообщал Главред, украинцам часто хочется усилить благодарность, добавляя прилагательные к слову "дякую", но выражение "большое спасибо" является неправильным. На самом деле слово "дякую" не сочетается с прилагательными, поэтому такая фраза звучит неестественно.

Также слово "холостяк" не является исконно украинским. Оно имеет русское происхождение и появилось в украинских словарях в 1930-х годах во время советской русификации. Об этом напомнил музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер.

Кроме этого, музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер напомнил, что слово "комплимент" является заимствованием из французского. В украинском языке его можно легко заменить.

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

    день рождения украинский язык русский язык культура
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Культура
    Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
    Новости шоу бизнеса
    Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

