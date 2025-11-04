"Брусника" - не "журавлина"? Разбираемся, как правильно сказать на украинском

Прямой перевод слова "брусника" часто вызывает вопросы среди говорящих.

Что такое "брусника" / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Вы узнаете:

Почему слово "брусника" является языковой ловушкой и как правильно называть ее на украинском

Какие еще названия ягод часто неправильно переводят с русского

В мире, где язык - это не просто средство общения, а часть национальной идентичности, даже названия ягод могут стать маркером языкового сознания. Проект "Язык - ДНК нации" призывает украинцев внимательнее относиться к естественной лексике, особенно когда речь идет о переводе русских названий ягод, который часто делается некорректно - с использованием кальки.

Брусника или брусника

Одним из самых распространенных примеров языковой путаницы является слово "брусника". Хотя оно активно используется в быту, правильный украинский аналог - брусника.

Эта ягода, известная под латинским названием Vaccinium vitis-idaea, является настоящим сокровищем для здоровья: лечебными считаются не только ее плоды, но и листья, стебли и корни.

Раньше бруснику собирали исключительно в лесах, но сегодня ее выращивают в садах и на дачах. Она - близкая родственница клюквы, черники и голубики, которые также часто путают в переводе.

Правильные украинские названия других ягод

Чтобы избежать ошибок и обогащать свою речь, эксперты советуют запомнить правильные украинские названия самых популярных ягод, которые часто калькулируют с русского:

"Брусника" - правильно говорить брусника

"Черника" - это черника

"Клюква" - клюква

"Голубика" - голубика

"Крыжовник" - крыжовник

"Клубника" - клубника

"Земляника" - земляника

"Ежевика" - ежевика

"Смородина" - смородина (белая или красная), смородина (черная)

Языковеды отмечают, что правильное употребление слов - это не только о грамматике, но и об уважении к культуре, природе и себе. Поэтому в следующий раз, когда пойдете в лес или на рынок за ягодами, вспомните: язык - это ваша ДНК. И она должна звучать чисто.

