"Брусника" - не "журавлина"? Разбираемся, как правильно сказать на украинском

В мире, где язык - это не просто средство общения, а часть национальной идентичности, даже названия ягод могут стать маркером языкового сознания. Проект "Язык - ДНК нации" призывает украинцев внимательнее относиться к естественной лексике, особенно когда речь идет о переводе русских названий ягод, который часто делается некорректно - с использованием кальки.
Брусника или брусника
Одним из самых распространенных примеров языковой путаницы является слово "брусника". Хотя оно активно используется в быту, правильный украинский аналог - брусника.
Эта ягода, известная под латинским названием Vaccinium vitis-idaea, является настоящим сокровищем для здоровья: лечебными считаются не только ее плоды, но и листья, стебли и корни.
Раньше бруснику собирали исключительно в лесах, но сегодня ее выращивают в садах и на дачах. Она - близкая родственница клюквы, черники и голубики, которые также часто путают в переводе.
Правильные украинские названия других ягод
Чтобы избежать ошибок и обогащать свою речь, эксперты советуют запомнить правильные украинские названия самых популярных ягод, которые часто калькулируют с русского:
- "Брусника" - правильно говорить брусника
- "Черника" - это черника
- "Клюква" - клюква
- "Голубика" - голубика
- "Крыжовник" - крыжовник
- "Клубника" - клубника
- "Земляника" - земляника
- "Ежевика" - ежевика
- "Смородина" - смородина (белая или красная), смородина (черная)
Языковеды отмечают, что правильное употребление слов - это не только о грамматике, но и об уважении к культуре, природе и себе. Поэтому в следующий раз, когда пойдете в лес или на рынок за ягодами, вспомните: язык - это ваша ДНК. И она должна звучать чисто.
