Точно не 'под открытым небом' - как правильно сказать на украинском

Выражение "под открытым небом" не является свойственным украинскому языку.

Осень в этом году не слишком радует украинцев теплом, поэтому каждый солнечный день побуждает нас проводить больше времени на улице. В то же время даже в таких мелочах, как описание осенних прогулок, стоит помнить о правильности языка. На одну из распространенных ошибок обратила внимание автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok.

Многие говорят, что любят проводить время "под открытым небом". Однако такая фраза является калькой с русского языка.

Багний советует использовать более естественную для украинского языка конструкцию - "просто неба". Например: "гулять просто неба", "музей просто неба".

