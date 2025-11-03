Точно не 'под открытым небом' - как правильно сказать на украинском

Вы узнаете:
- Почему выражение "под открытым небом" считается неправильным
- Какую украинскую альтернативу лучше употреблять
Осень в этом году не слишком радует украинцев теплом, поэтому каждый солнечный день побуждает нас проводить больше времени на улице. В то же время даже в таких мелочах, как описание осенних прогулок, стоит помнить о правильности языка. На одну из распространенных ошибок обратила внимание автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok.
Многие говорят, что любят проводить время "под открытым небом". Однако такая фраза является калькой с русского языка.
Багний советует использовать более естественную для украинского языка конструкцию - "просто неба". Например: "гулять просто неба", "музей просто неба".
Смотрите видео, почему не стоит говорить "под открытым небом":
@sametak1064 Под открытым небом - калька с русского. А как надо ? #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською
Как правильно говорить на украинском - материалы по теме
Как сообщал Главред, украинцы часто пытаются усилить слово "дякую", добавляя прилагательные, однако выражение "велике дякую" является ошибочным. На самом деле прилагательные не сочетаются со словом "дякую".
Также слово "холостяк" на самом деле не украинское, а русского происхождения и имеет в украинском языке неприятный оттенок. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер объяснил, что оно попало в словари во времена советской русификации 1930-х годов.
Кроме этого, в украинском языке слово "веснушки", которое обычно употребляют для обозначения маленьких пигментных пятен на лице, является неправильным. Также "веснянки" не является корректным вариантом замены.
Читайте также:
- Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендой
- Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален
- Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред