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"РФ стырила у нас название": Ницой предложила переименовать русский язык в "московский"

5 августа 2021, 14:31

Украинцам нужно отказаться от языка страны-агрессора, считает писательница.

Ницой
Ницой дала новое название русскому языку: / УНИАН

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой возмутилась тем, что в Украине ни в какую не хотят отказываться от русского языка и дала ему новое название – "московский". По ее словам, такое название является исторически правильным.

"Я называю этот язык московским и это правильное его название. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. Потому что русский язык - наше название, у нас стырен", – выразила убеждение Ницой в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на телеканале "Украина 24".

Писательница рассказала историю о диалоге с русскоязычной продавщицей в Киеве на Подоле. Во время беседы с писательницей женщина, которая продавала сладости, выразила свою поддержку и заявила, что всем украинцам нужен "волшебный пендаль", чтобы перейти на украинский. И таким "пенделем" является закон об украинском языке.

Она также указала, что ее возмущает засилье русского языка на украинском ТВ и радио, в политикуме, общественном пространстве и даже просто в быту. Ницой настаивает на том, что русский язык украинцам не нужен, но его очень много внутри страны, а "все общение наше и далее продолжается по привычке на московском языке".

Языковой закон в Украине

Напомним, что 16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь на украинский язык, помимо сферы обслуживания, перешли:

  • концерты и развлекательные шоу;
  • выставки и экскурсии;
  • театры и музеи;
  • на украинском должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении;
  • книжные магазины будут обязаны иметь большинство книг на украинском.

Ранее Главред уже сообщал, что Ницой со вкусом пристыдила группу Green Grey из-за русского языка. Писательница считает, что исполнители должны показать свой патриотизм песнями на украинском, а не жалобами на "притеснения".

языковой закон Лариса Ницой новости Украины
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