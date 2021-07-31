"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в Украине

Вирастюк выступает за украинский как единственный государственный язык / facebook.com/vasyl.virastyuk

Обладатель титула Самый сильный человек мира 2004 года, украинский спортсмен, актер и нардеп от Слуги народа Василий Вирастюк опубликовал свою самую популярную фотографию 2013 года, надпись на которой указывает, что он выступает против русского языка как "второго официального". Противникам такого подхода парламентарий, судя по всему, советует покинуть его страницу в социальной сети.

В субботу, 31 июля, политик на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост с фотографией, которая, по его словам, была первый раз обнародована еще в 2013 году. На ней – Вирастюк с кулаком, а внизу надпись: "Попробуй ему сказать, что ты за то, чтобы русский язык был вторым официальным".

Также он добавил, что если кому-то не нравится его позиция, то пользователь может "самоликвидироваться".

"P.S. если кому-то не нравится запись, или что-то на фото раздражает, прошу "самоликвидироваться. Всего хорошего", - подчеркнул Вирастюк.

В комментариях к посту мнения по этому вопросу разделились: некоторые пользователи поддержали точку зрения Вирастюка по поводу русского языка. Один из подписчиков и вовсе сказал, что сегодня проблема второго языка в Украине и вовсе не актуальна.

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Другие раскритиковали его за голосования в Верховной Раде, как нардеп от ЕС София Федина.

Третьи и вовсе выступили в защиту русского языка.

Закон об украинском языке

Верховная Рада 25 апреля прошлого года проголосовала за закон Об обеспечении функционирования украинского языка. Документ поддержали 278 парламентариев. Закон устанавливает статус украинского в качестве единственного государственного языка на территории Украины.

16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход всей сферы обслуживания на украинский язык.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявлял, что ответственность за выполнение закона будет нести бизнес. Первое нарушение предполагает предупреждение, которое следует исправить в течение 30 дней. Повторное нарушение обойдется штрафом на сумму от 5 100 до 6 800 гривен.