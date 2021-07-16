Вступили в силу новые нормы языкового закона: что изменилось

С 16 июля в Украине вступают в силу новые нормы языкового закона / УНИАН

С 16 июля в Украине вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь на украинский язык, помимо сферы обслуживания, переведут сферы сферы культуры и развлечений, туризма, книгоиздания и кинопроизводства. Опрошенные Главредом эксперты отмечают, что на практике с выполнением закона могут возникнуть проблемы.

Концерты и спектакли – на украинском, но будут исключения

Согласно тексту закона, начиная с сегодняшнего дня, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на украинском языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм в случае, если другой, негосударственный язык, подразумевает творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов и шоу отныне должен быть исключительно на украинском языке, а выступления лиц, которые не владеют государственным языком, должны сопровождаться последовательным или синхронным переводом.

Кроме того, украиноязычными должны стать также объявления, афиши, постеры и другие информационные материалы, как и входные билеты на мероприятия. В данном случае использовать другие языки можно будет, если текст на другом языке будет меньше по объему и шрифту, чем государственный.

Изменения коснутся и театральных представлений – все спектакли не на украинском языке должны будут сопровождаться украинскими субтитрами, звуковым переводом.

В музеях с 16 июля также все должно быть на украинском языке – вся информация (в том числе – аудиовизуальная) допускается только на государственном языке. Дублирование на иностранных языках разрешается, однако приоритетной в этом случае должен быть украинский язык.

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Экскурсии, фильмы и книги – тоже на украинском

Туристические экскурсии с 16 июля также должны быть на украинском языке – другой язык допускается, только если экскурсию проводят для иностранцев и лиц без гражданства.

Читайте такжеЯзыковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушенияТо же касается и дубляжа фильмов – с 16 июля он также должен быть украинским. Агнло- или русскоязычные фильмы как в кинотеатрах, так и на телевидении должны показывать с украинской озвучкой или дубляжом. При этом аудиодорожки могут быть параллельно как на украинском, так и на других языках. Показы оригинала фильма на иностранном языке допустим, но такие показы в кинотеатрах должны составлять не более 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей, при чем о показе фильма на языке оригинала с субтитрами.

Стриминговые сервисы также должны по умолчанию аудиорожку на украинском языке.

Языковой закон также будет распространяться и на производство книг. Отныне книгоиздатели будут обязаны выдать на украинском языке не менее 50% всех изданных в течение года названий книг. Кроме того, часть книг на украинском языке в книжных магазинах также должна составлять не менее 50%.

Могут подорожать билеты

Опрошенные Главредом эксперты отмечают, что на практике с выполнением закона могут возникнуть проблемы. Музыкальный обозреватель, главный редактор онлайн-издания Karabas Live Игорь Панасов считает, что новые нормы не касаются репертуара артистов - речь идет об общении ведущих на концерте и артистов с публикой в перерывах между исполнением песен.

"Для украинских артистов не должно быть никакой проблемы общаться со зрителями на украинском языке. Намного труднее будет театрам, так как требование дубляжа распространяется на пьесы. И если ранее они играли годам Чехова на русском языке, то теперь актерам нужно будет либо освоить украинский перевод, либо продолжать играть на русском, но обеспечить дубляж. Тут вряд ли речь идет о синхронном дубляже, а скорее, о субтитрах и это решает проблему. Но несмотря на это, в театре может быть больше сопротивления, тогда как музыканты этого избегут, так как будут петь песни на том языке, который сочтут нужным", - убежден Панасов.

В свою очередь, продюсер, предприниматель в сфере шоу-бизнеса, основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский отмечает, что в части соблюдения норм украинского языка новые требования не будут вызывать особых сложностей.

"А вот решение о синхронном переводе, возможно, несколько непродуманное и на месте организаторов стоило бы потребовать от государства обеспечить концертные залы спецоборудованием для обеспечения этой нормы. В столичном оперном театре такое оборудование есть. Значит, можно и нужно его установить в других залах. Тем более в 40-ка миллионной стране с большим количеством прекрасных артистов залов совсем мало", - говорит Ясинский.

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев отмечает, что новые правила вряд ли слишком изменят текущую ситуацию. По его словам, требования к выступлениям не коснутся корпоративов, где ведущие и исполнители получают основные гонорары там они, как и раньше, будут общаться на привычном им языке.

При этом пока это никак не уменьшит гастроли русскоязычных артистов, которые смогут пользоваться лазейкой о творческом замысле.

"Если Баста или Меладзе не говорят на украинском языке и подводки к песням написаны на русском, то это можно счесть творческим замыслом в едином концерте и доказать обратное будет сложно. Потому лазейка продумана изначально в самом законе", - говорит Путинцев.

И добавляет, что новые нормы отразятся на карманах зрителей, так как организаторы, ввиду дополнительных расходов на технику, наверняка повысят стоимость билетов на концерты.