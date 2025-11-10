Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Князь, который принес христианство на земли Киевской Руси, хорошим христианином был не всегда.

Украинская история содержит много интересных и порой неожиданных фактов, а фигуры прошлого часто оказывались довольно неоднозначными. Одной из самых известных фигур является князь Владимир Великий - человек, который изменил религиозный ландшафт государства, но при этом содержал многочисленные гаремы в Киевской Руси и имел несколько официальных жен.

Главред узнал о женах и наложницах Владимира Великого.

Сколько наложниц имел Владимир Великий

До принятия христианства Владимир содержал многочисленный круг наложниц. По данным "Повести временных лет", киевский князь Владимир Великий имел почти тысячу наложниц.

Его гаремы были расположены в разных городах: около 300 наложниц в Вышгороде, еще 300 - в Белгороде и примерно 200 - в Берестовом. Таким образом, общее количество его наложниц могло достигать около 800 человек, что ставит Владимира в ряд одних из самых известных властителей с точки зрения личных и семейных отношений.

Арабский путешественник Х века Ибн-Фадлан упомянул гарем из 40 наложниц и написал о щедрых пирах и большом ложе, инкрустированном драгоценными камнями. Несмотря на многочисленные упоминания, археологических подтверждений существования огромных дворцов, где жили сотни наложниц, не найдено, что ставит под сомнение точность некоторых летописных цифр.

Сколько жен было у Владимира Великого

В летописях князя часто критикуют за блуд и неверность, а также обвиняют в разврате. Историки отмечают, что, кроме наложниц, у Владимира было восемь законных жен, что для того времени также было достаточно типичным для князей, рассказали в TikTok-канале "Onlyhistorys".

После принятия христианства князь Владимир значительно изменил свою личную жизнь. Он прекратил содержать гаремы, что соответствовало новым религиозным и моральным нормам.

Кем была первая жена Владимира Святославича

Первая жена князя происходила из рода шведских викингов и называлась Олова. Брак заключили зимой 978-979 годов. От нее у Владимира родился сын Вышеслав.

Кем была вторая жена князя Владимира

Через год после брака с Оловой Владимир женился на Рогнеде, дочери полоцкого князя Рогволода. После казни ее отца брак "узаконивал" присоединение Полоцкого княжества. От Рогнеды князь имел наибольшее количество детей: Изяслав, Ярослав, Предслава, Всеволод, Прямислав, вероятно, Мстислав.

Существует легенда, что Рогнеда когда-то хотела отомстить мужу за смерть отца. Как-то ночью она подняла нож на него, но в тот момент Владимир проснулся и схватил ее за руку. Тогда Владимир решил смертью наказать ее за этот замысел, но вмешался их малолетний сын Ярослав, который встал на защиту матери. Владимир вместо казни выслал Рогнеду на Полоцкую землю, где она приняла постриг. Самым известным сыном от Рогнеды стал Ярослав Мудрый.

Когда и на ком Владимир женился в третий раз

С лета 980 года у Владимира появилась еще одна жена - вдова его брата Ярополка Святославича. От нее родился сын Святополк, которого летописцы прозвали Окаянным из-за будущих междоусобиц.

Среди официальных женщин князя были также две чешки и болгарка:

Малфрида - дочь туровского князя.

Аделя - возможно, дочь перемышльского князя.

В 985 году Владимир женился на болгарской княжне, о которой почти ничего не известно.

Кем была первая христианская жена Владимира Великого

В 989 году союз с Византией был скреплен браком с Анной Порфирогеннетой. Она была дочерью императора Романа II и сестрой Василия II.

Чтобы жениться на Анне, Владимир должен был отказаться от языческих идолов и принять христианство. В этом браке родились два сына - Борис и Глеб.

Какой была последняя жена князя Владимира

Последней женой князя стала дочь графа Куно фон Энгингена, внучка императора Оттона I. Брак состоялся около 1012 года после смерти Анны. От нее родилась дочь Мария-Добронега, которая впоследствии стала женой польского короля Казимира I.

