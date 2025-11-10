Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

Оноре де Бальзак во время написания "Человеческой комедии" потреблял до 20 чашек напитка в день.

Что известно:

Бальзак выпил около 15 тысяч чашек кофе, работая над "Человеческой комедией"

Писатель творил преимущественно ночью

Французский писатель Оноре де Бальзак не только вошел в историю литературы, но и удивил мир своей необычной творческой привычкой - невероятной страстью к кофе.

Его многотомная эпопея "Человеческая комедия" стала результатом не только таланта, но и 15 тысяч чашек крепкого напитка, пишет papakava.

Кофе как топливо

Бальзак работал преимущественно ночью, и именно кофе помогал ему оставаться бодрым. По свидетельствам современников, он мог выпивать до 20 чашек в день. А когда не имел возможности заварить напиток - просто жевал кофейные зерна, чтобы не потерять концентрацию.

Пристрастие к кофе стало не просто привычкой, а частью творческого процесса. Бальзак верил, что кофе стимулирует ум и помогает ему писать глубокие, многослойные тексты. Его пример - еще одно подтверждение того, что гениальность часто идет рядом с эксцентричностью.

Что такое "Человеческая комедия"?

Это грандиозный литературный проект, который включает более 130 произведений - 91 завершенное и 46 незаконченных. Бальзак стремился создать реалистичную панораму французского общества XIX века, подобную "Божественной комедии" Данте, но с акцентом на человеческие характеры, быт и социальные связи.

О персоне: Оноре де Бальзак Оноре де Бальзак - французский писатель: романист, драматург, литературный и художественный критик, эссеист, журналист и издатель; один из основоположников реализма в европейской литературе. Крупнейшее произведение Бальзака - серия романов и повестей "Человеческая комедия", изображающая картину жизни современного писателю французского общества. Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века. Произведения Бальзака оказали влияние на творчество таких великих писателей, как Чарльз Диккенс, Федор Достоевский, Эмиль Золя, Уильям Фолкнер и других.

