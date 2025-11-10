Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

Дарья Пшеничник
10 ноября 2025, 14:58обновлено 10 ноября, 16:31
62
Оноре де Бальзак во время написания "Человеческой комедии" потреблял до 20 чашек напитка в день.

Кофе писатель
Кто выпил 15 тысяч чашек кофе Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что известно:

  • Бальзак выпил около 15 тысяч чашек кофе, работая над "Человеческой комедией"
  • Писатель творил преимущественно ночью

Французский писатель Оноре де Бальзак не только вошел в историю литературы, но и удивил мир своей необычной творческой привычкой - невероятной страстью к кофе.

видео дня

Его многотомная эпопея "Человеческая комедия" стала результатом не только таланта, но и 15 тысяч чашек крепкого напитка, пишет papakava.

Кофе как топливо

Бальзак работал преимущественно ночью, и именно кофе помогал ему оставаться бодрым. По свидетельствам современников, он мог выпивать до 20 чашек в день. А когда не имел возможности заварить напиток - просто жевал кофейные зерна, чтобы не потерять концентрацию.

Пристрастие к кофе стало не просто привычкой, а частью творческого процесса. Бальзак верил, что кофе стимулирует ум и помогает ему писать глубокие, многослойные тексты. Его пример - еще одно подтверждение того, что гениальность часто идет рядом с эксцентричностью.

Что такое "Человеческая комедия"?

Это грандиозный литературный проект, который включает более 130 произведений - 91 завершенное и 46 незаконченных. Бальзак стремился создать реалистичную панораму французского общества XIX века, подобную "Божественной комедии" Данте, но с акцентом на человеческие характеры, быт и социальные связи.

Что еще интересного стоит прочитать:

О персоне: Оноре де Бальзак

Оноре де Бальзак - французский писатель: романист, драматург, литературный и художественный критик, эссеист, журналист и издатель; один из основоположников реализма в европейской литературе.

Крупнейшее произведение Бальзака - серия романов и повестей "Человеческая комедия", изображающая картину жизни современного писателю французского общества.

Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века. Произведения Бальзака оказали влияние на творчество таких великих писателей, как Чарльз Диккенс, Федор Достоевский, Эмиль Золя, Уильям Фолкнер и других.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

15:51Война
Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные сроки

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные сроки

15:30Украина
Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Последние новости

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

16:21

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

15:56

Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

15:55

Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
15:51

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

15:46

"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицыВидео

15:30

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные срокиВидео

15:24

Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

Реклама
14:59

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:58

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

14:55

Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

14:52

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантовФото

14:20

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

14:03

Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего "Апокалипсиса"

13:56

Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

13:51

"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

13:50

Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

13:35

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам - большие деньги, Стрельцам - перемены

13:34

Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готовоВидео

Реклама
13:26

Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

13:26

Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

13:13

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУВидео

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

Реклама
10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять