Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

Что известно:
- Бальзак выпил около 15 тысяч чашек кофе, работая над "Человеческой комедией"
- Писатель творил преимущественно ночью
Французский писатель Оноре де Бальзак не только вошел в историю литературы, но и удивил мир своей необычной творческой привычкой - невероятной страстью к кофе.
Его многотомная эпопея "Человеческая комедия" стала результатом не только таланта, но и 15 тысяч чашек крепкого напитка, пишет papakava.
Кофе как топливо
Бальзак работал преимущественно ночью, и именно кофе помогал ему оставаться бодрым. По свидетельствам современников, он мог выпивать до 20 чашек в день. А когда не имел возможности заварить напиток - просто жевал кофейные зерна, чтобы не потерять концентрацию.
Пристрастие к кофе стало не просто привычкой, а частью творческого процесса. Бальзак верил, что кофе стимулирует ум и помогает ему писать глубокие, многослойные тексты. Его пример - еще одно подтверждение того, что гениальность часто идет рядом с эксцентричностью.
Что такое "Человеческая комедия"?
Это грандиозный литературный проект, который включает более 130 произведений - 91 завершенное и 46 незаконченных. Бальзак стремился создать реалистичную панораму французского общества XIX века, подобную "Божественной комедии" Данте, но с акцентом на человеческие характеры, быт и социальные связи.
Что еще интересного стоит прочитать:
- Кто придумал пиво и сколько лет этому напитку: большинство людей даже не догадываются
- Золотые правила покупки кофе: как выбрать напиток, стоящий своих денег
- Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна
О персоне: Оноре де Бальзак
Оноре де Бальзак - французский писатель: романист, драматург, литературный и художественный критик, эссеист, журналист и издатель; один из основоположников реализма в европейской литературе.
Крупнейшее произведение Бальзака - серия романов и повестей "Человеческая комедия", изображающая картину жизни современного писателю французского общества.
Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века. Произведения Бальзака оказали влияние на творчество таких великих писателей, как Чарльз Диккенс, Федор Достоевский, Эмиль Золя, Уильям Фолкнер и других.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред