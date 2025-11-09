Как сказать по-украински 'строить глазки': точный перевод знают единицы

Вы узнаете:
- Имеет ли фраза "строить глазки" украинские соответствия
- Как ее можно перевести
Фразу "строить глазки" часто употребляют в значении "заигрывать". Она является очень распространенной, хотя это русский фразеологизм. Кроме того, мало кто знает, как можно заменить это выражение.
Главред решил разобраться, как сказать по-украински "строить глазки".
Как переводится выражение "строить глазки"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что многим кажется, что "строить глазки" это очень меткое словосочетание, к которому легко подобрать украинское соответствие, но это не так.
В частности, если перевести это выражение дословно, то получится "будувати очі", что звучит очень странно.
Он добавил, что также есть вариант "стріляти очима", - который является распространенным, но не корректным.
Фраза "строить глазки" на украинском языке
Рами Аль Шаер отметил, что украинцы издавна умели ухаживать и имели свои соответствия к фразе "строить глазки".
По его словам, вместо словосочетания "строить глазки" следует говорить:
- гострити очі;
- стригти очима;
- стріляти поглядами;
- пускати бісики;
- маніритися;
- прясти очима.
Соответствия к фразе "строить глазки" - видео:
@show_rami
А как вы говорите это выражение на украинском?♬ Aerial Awakening - KCNX
Ранее мы также рассказывали, что "кутя" - не украинское слово. Оказывается, что предки когда-то называли это праздничное блюдо по-другому.
Кроме того, вместо русского "будоражить" украинский язык предлагает богатый спектр выражений-ответчиков.
Читайте также:
- Не просто декор: настоящая причина, почему в СССР вешали ковры на стены
- Наши бабушки имели свой Tiffany: что означали украшения украинских женщин
- "Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред