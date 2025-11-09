Укр
Читать на украинском
Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицы

Мария Николишин
9 ноября 2025, 15:52
35
Стоит помнить, что украинцы издавна умели красиво ухаживать.
Как сказать по-украински 'строить глазки': точный перевод знают единицы
"Строить глазки" по-украински

Фразу "строить глазки" часто употребляют в значении "заигрывать". Она является очень распространенной, хотя это русский фразеологизм. Кроме того, мало кто знает, как можно заменить это выражение.

Главред решил разобраться, как сказать по-украински "строить глазки".

Как переводится выражение "строить глазки"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что многим кажется, что "строить глазки" это очень меткое словосочетание, к которому легко подобрать украинское соответствие, но это не так.

В частности, если перевести это выражение дословно, то получится "будувати очі", что звучит очень странно.

Он добавил, что также есть вариант "стріляти очима", - который является распространенным, но не корректным.

Фраза "строить глазки" на украинском языке

Рами Аль Шаер отметил, что украинцы издавна умели ухаживать и имели свои соответствия к фразе "строить глазки".

По его словам, вместо словосочетания "строить глазки" следует говорить:

  • гострити очі;
  • стригти очима;
  • стріляти поглядами;
  • пускати бісики;
  • маніритися;
  • прясти очима.

Соответствия к фразе "строить глазки" - видео:

А как вы говорите это выражение на украинском?

Ранее мы также рассказывали, что "кутя" - не украинское слово. Оказывается, что предки когда-то называли это праздничное блюдо по-другому.

Кроме того, вместо русского "будоражить" украинский язык предлагает богатый спектр выражений-ответчиков.

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

