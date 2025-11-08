Укр
Читать на украинском
Наши бабушки имели свой Tiffany: что означали украшения украинских женщин

Марина Иваненко
8 ноября 2025, 20:02
Украинские женщины не нуждались в бриллиантах. Бусы, герданы и дукачи были не просто украшением, а оберегами, которые сохраняли душу и традиции.
Украшения наших бабушек
Украшения наших бабушек

О чем вы узнаете:

  • Какие украшения носили наши бабушки
  • Что означали старинные украшения

Во времена своей юности наши бабушки не имели такого количества ювелирных магазинов и модных бутиков, как сегодня. Однако это вовсе не означало, что они выглядели менее изысканно или нарядно. Молодые украинки всегда знали, как подчеркнуть свою красоту, женственность и статус с помощью украшений, сделанных собственноручно. Это были не просто аксессуары, а мощные обереги, насыщенные глубоким символизмом. Главред расскажет более подробно.

Ожерелье - родовой оберег и символ достатка

История женских украшений начиналась с ожерелья. Его считали не просто элементом наряда, а родовым оберегом, символом благополучия и чести семьи. Больше всего ценились красные кораллы: чем больше низок было на шее у девушки, тем богаче она считалась в глазах общества.

Если настоящие кораллы были недоступны, их заменяли другими видами бус - стеклянными, глиняными или деревянными. Часто украшали такие украшения крестиками, медальонами или монетами, усиливая их защитную и эстетическую функцию.

Гердан - украшение с душой

Не менее важную роль играл гердан - плетеная или вышитая лента из мелкого бисера. Она плотно прилегала к шее или спадала на грудь, образуя сложный узор, имевший как эстетическое, так и магическое значение.Гердан мог "рассказать" о своей владелице: откуда она происходит, из какого села, а иногда даже - о ее внутреннем состоянии и настроении.

Дукач - гордость украинской женщины

Настоящей гордостью каждой украинки был дукач - большая металлическая подвеска, которую носили на праздники, свадьбы и ярмарки. Чаще всего дукачи изготавливали из серебра или позолоченной меди, а в центре содержали изображение святого. Такое украшение служило не только украшением, но и мощным духовным оберегом.

Другие украшения с глубоким смыслом

Серьги дарили девочке еще с детства - как оберег от злых глаз. На Полтавщине носили легкие кольца, а на Гуцульщине - массивные бронзовые серьги с орнаментами и камнями.

Стеклянные бусинки ярких цветов блестели, как капли росы на солнце, и гармонично дополняли вышитую рубашку и ленты.

Венки были не просто признаком девичества, а языком символов. В них вплетали полевые цветы, колоски и целебное зелье, которое имело защитную силу. Каждый лепесток нес в себе частичку сердца молодой украинки.

Настоящая красота - в душе

Нашим бабушкам не нужны были бриллианты, потому что их красота сияла настолько ярко, что любое золото блекло рядом. Настоящее украшение женщины - это не только драгоценность и блеск, а душа, любовь к родной земле, песни и традиций, которые она воплощала в своих символических украшениях.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" - это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5-8" и "Спілкуймося українською правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

