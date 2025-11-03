Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

Советская эмалированная посуда имела черный кант не для красоты. Этот черный кант был прочной грунтовкой, которая защищала края от сколов и ржавчины.

Черный ободок на посуде / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему на посуде, изготовленной в СССР есть черный ободок

Как защищали посуду в СССР

Стаканы, кастрюли, миски - эмалированная посуда была неотъемлемой частью советской кухни. Яркая, практичная и почти всегда обрамленная таинственной черной полоской. Почему же производители посуды в СССР упорно оставляли этот темный ободок, когда остальное изделие сияло белизной или цветными узорами? Это было не дизайнерским ходом и не экономией, а сугубо технологической необходимостью, которая обеспечивала долговечность и прочность любимой посуды. Главред расскажет более подробно.

Роль черной грунтовки

Секрет черного ободка скрыт в технологии нанесения эмали на стальную основу. Эмалировка - это покрытие металла стекловидной смесью, которую спекают при высоких температурах. Она придает изделию химическую стойкость и защиту от коррозии.

Ключевым здесь является первый слой - грунтовка. Чтобы эмаль не откалывалась от гладкого металла, необходимо очень прочное сцепление - адгезия. Для этого в грунтовочный слой добавляли специальные оксиды: оксиды кобальта, марганца и никеля. Именно эти элементы обеспечивали максимальную адгезию и пластичность. Их присутствие неизбежно придавало первому слою насыщенный темный - часто черный или темно-синий - оттенок.

Таким образом, черный цвет - это естественный оттенок клейкой и прочной технической грунтовки.

Как защитить наиболее уязвимые участки посуды

Производители прекрасно понимали, что наибольшая нагрузка и риск сколов эмали приходятся на края и изгибы посуды - ручки, ободки и места соединений. Во время штамповки и дальнейшего использования именно ободок является наиболее механически нагруженной частью, подверженной ударам и деформациям. на эти критические участки поэтому и наносили исключительно черную грунтовку, которая имеет высокие показатели прочности, эластичности и сцепления с металлом.

Почему посуду не покрывали цветной эмалью

После нанесения грунтовки на основную поверхность посуды - дно и стенки - накладывали второй слой: покровную, цветную эмаль - белую, желтую или с рисунками. Второй, цветной слой эмали был эстетичным, однако менее пластичным и более склонным к сколам, чем грунтовка.Если бы цветную эмаль наносили и на ободок, она создала бы дополнительную толщину и точку напряжения, где скол возник бы значительно быстрее, "обнажая" металл и вызывая коррозию.

Черный ободок - это фактически открытая, непокрытая цветом, но усиленная технологическая грунтовка. оставляя этот ободок черным, производители не экономили, а наоборот - гарантировали максимальный срок службы изделия, предотвращая быстрое разрушение краев. это был своеобразный советский "секрет качества", встроенный непосредственно в технологию производства.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

