Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

Марина Иваненко
3 ноября 2025, 16:29
47
Соломенная крыша украинской хаты снова в моде: экологичная, прочная и теплая. Это доказательство того, что древние знания были настоящей наукой.
Крыши из соломы
Крыши из соломы / Коллаж: Главред, скриншоты

Соломенная крыша является незаменимым символом украинской сельской хаты. Для современного человека она ассоциируется со стариной и простотой, но наши предки выбирали этот материал не только из-за его доступности. Традиционная соломенная кровля была настоящим инженерным чудом, обеспечивающим идеальную теплоизоляцию, естественную вентиляцию и долговечность. Главред расскажет о технологических секретах, которые скрываются под этой простой, но удивительно эффективной конструкцией.

Доступность как основной аргумент

На протяжении многих веков украинское село жило земледелием. Солома - чаще всего пшеничная или ржаная, с длинным стеблем - была вторичным продуктом земледелия. Именно это и обусловило ее экономическое преимущество, ведь она была доступна каждой семье после жатвы, что устраняло необходимость дорогостоящей покупки или транспортировки материалов. Расходы сводились только к заготовке и труда, тогда как черепица, шифер или металл были роскошью для большинства крестьян того времени. Для кровли дома выбирали самую крепкую солому (преимущественно ржаную), которую жали вручную серпами, чтобы сохранить целостность стеблей - чего не могла обеспечить жатка комбайна.

Соломенная крыша как высокотехнологичный утеплитель

Современные застройщики поражены тем, насколько эффективно работала такая простая кровля, созданная без всяких химических добавок. Благодаря толщине укладки - не менее 30 сантиметров - и большому количеству воздушных прослоек внутри снопов, соломенная крыша имела высокое термическое сопротивление. Она эффективно сохраняла прохладу летом и удерживала тепло зимой, делая дом энергоэффективным. Кроме того, солома является воздухопроницаемым материалом. Крыша "дышала", что предотвращало образование конденсата, защищало деревянные конструкции от гниения и поддерживало здоровый и сухой микроклимат в жилище. При правильной укладке снопы размещались под большим наклоном, поэтому вода не просачивалась внутрь массива, а быстро стекала по плотной внешней поверхности.

Видео о том, почему именно солому использовали для кровли, можно просмотреть здесь:

Секреты древнего мастерства

Процесс покрытия избы требовал высокой квалификации и уникальных техник, передававшихся от поколения к поколению. Солому нужно было вязать в плотные пучки, известные как снопы или околоты. Мастер укладывал их снизу вверх, внахлест, и закреплял к деревянным латам с помощью перевесел - скрученных соломенных веревок - или специальных спиц. После укладки солому тщательно пристукивали специальной деревянной лопаткой, чтобы она образовала максимально плотный, гладкий и водостойкий слой.

Если соломенная крыша была сделана правильно, она могла прослужить несколько десятилетий, что доказывает ее не только экономическое, но и техническое совершенство. Солома, которая когда-то считалась материалом для бедняков, сегодня переживает настоящий ренессанс в экостроительстве и стала символом экологичности и эффективности.

Об источнике: "Так называемый"

Канал "Так Званий" является украинским YouTube-проектом, специализирующимся на политико-исторических событиях Украины и мира. Автор канала сосредотачивается на детальном расследовании и анализе сложных тем, включая экономические схемы, случаи рейдерства и малоизвестные истории предприятий, например история с украинской спичечной фабрикой. Контент подается в аналитическом и интригующем стиле, что привлекает внимание зрителей, заинтересованных в освещении исторической и экономической правды.

