Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

Утерянный раздел Библии продолжает волновать исследователей. Этот утерянный раздел Библии, упомянутый в Свитках Мертвого моря, объясняет древние мифы о Потопе.

https://glavred.info/culture/utrachennye-bibleyskie-teksty-chto-na-samom-dele-rasskazyvayut-kumranskie-rukopisi-10711856.html Ссылка скопирована

Утерянная глава Библии / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему ученые все еще ищут "утерянную главу Библии"

О чем рассказывается в "утерянной главе"

Археологические находки, окутанные тайной, снова всколыхнули медийное пространство. 2000-летний библейский текст или рукопись, связанная с ним, которую считали утраченной, якобы содержит жуткие подробности о прошлом человечества, которые были умышленно скрыты от людей. Хотя ученые призывают к скептицизму, сюжет о "потерянной главе" подпитывает давние теории заговора о скрытой истории нашей планеты. Главред расскажет более подробно.

Кумранские рукописи и "потерянный" канон

Как рассказывают на канале "Ridddle UA", сенсация, которую обсуждают в интернете, скорее всего базируется на реальных исторических находках - в частности, на знаменитых Свитках Мертвого моря (Кумранских рукописях), которые были обнаружены в 1940-х годах. Эти манускрипты, датированные периодом от III в. до н. э. до I в. н. э., содержат древнейшие известные копии библейских книг, а также большое количество апокрифических и небиблейских текстов. Именно эти апокрифы, которые никогда не были включены в еврейский или христианский канон, часто становятся основой для заявлений о "потерянных главах".

видео дня

Исповедь о гигантах и ангелах-бунтарях

Согласно версии, представленной в популярном видеоконтенте, эта "потерянная глава" проливает свет на события, которые якобы предшествовали Всемирному потопу и кардинально отличаются от общеизвестного библейского повествования.Среди этих жутких подробностей речь идет о расе гигантов (нефилимов) - потомков "сынов Божьих" (ангелов) и "дочерей человеческих". В таких текстах, в частности в Книге Еноха, описывается их большая сила, жестокость и господство над первобытным человечеством, что привело к хаосу на Земле. Также упоминается падение группы ангелов, известных как "Наблюдатели", которые нарушили небесные законы: они не только смешивались с людьми, но и научили их запрещенных знаний - изготовление оружия, металлургии, астрологии и даже оккультных практик.Именно эти события, по преданию, вызвали гнев Бога и привели к Потопу, который должен был уничтожить испорченное человечество. Сторонники альтернативных теорий считают, что рассказы о раннем контакте между небесными и земными существами являются настоящей историей человечества, которую якобы скрыли теологи.

Видео о том, что может скрывать "затерянный раздел" Библии, можно посмотреть здесь:

Между наукой и мистификацией

Стоит отметить, что хотя Книга Еноха и другие апокрифические тексты имеют большое значение для понимания верований эпохи Второго Храма, они не являются частью канонической Библии и не могут считаться "потерянной главой" в прямом смысле. Эксперты-библеисты отмечают, что любые заявления о "потерянной главе, которая скрывает правду", - это скорее преувеличение. Такие произведения, как Книга Еноха, были известны еще в древности, но не вошли в канон по теологическим причинам. Это не "сокрытие", а процесс канонизации, который длился веками. Археологические исследования показывают, что сам библейский текст передавался с чрезвычайно высокой точностью.

Таким образом, подобные "сенсационные открытия" являются не столько новыми находками, сколько драматическими интерпретациями давно известных, хотя и неканонических, древних религиозных текстов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред