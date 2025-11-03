Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

Марина Иваненко
3 ноября 2025, 14:52
46
Утерянный раздел Библии продолжает волновать исследователей. Этот утерянный раздел Библии, упомянутый в Свитках Мертвого моря, объясняет древние мифы о Потопе.
Потерянная глава Библии
Утерянная глава Библии / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему ученые все еще ищут "утерянную главу Библии"
  • О чем рассказывается в "утерянной главе"

Археологические находки, окутанные тайной, снова всколыхнули медийное пространство. 2000-летний библейский текст или рукопись, связанная с ним, которую считали утраченной, якобы содержит жуткие подробности о прошлом человечества, которые были умышленно скрыты от людей. Хотя ученые призывают к скептицизму, сюжет о "потерянной главе" подпитывает давние теории заговора о скрытой истории нашей планеты. Главред расскажет более подробно.

Кумранские рукописи и "потерянный" канон

Как рассказывают на канале "Ridddle UA", сенсация, которую обсуждают в интернете, скорее всего базируется на реальных исторических находках - в частности, на знаменитых Свитках Мертвого моря (Кумранских рукописях), которые были обнаружены в 1940-х годах. Эти манускрипты, датированные периодом от III в. до н. э. до I в. н. э., содержат древнейшие известные копии библейских книг, а также большое количество апокрифических и небиблейских текстов. Именно эти апокрифы, которые никогда не были включены в еврейский или христианский канон, часто становятся основой для заявлений о "потерянных главах".

видео дня

Исповедь о гигантах и ангелах-бунтарях

Согласно версии, представленной в популярном видеоконтенте, эта "потерянная глава" проливает свет на события, которые якобы предшествовали Всемирному потопу и кардинально отличаются от общеизвестного библейского повествования.Среди этих жутких подробностей речь идет о расе гигантов (нефилимов) - потомков "сынов Божьих" (ангелов) и "дочерей человеческих". В таких текстах, в частности в Книге Еноха, описывается их большая сила, жестокость и господство над первобытным человечеством, что привело к хаосу на Земле. Также упоминается падение группы ангелов, известных как "Наблюдатели", которые нарушили небесные законы: они не только смешивались с людьми, но и научили их запрещенных знаний - изготовление оружия, металлургии, астрологии и даже оккультных практик.Именно эти события, по преданию, вызвали гнев Бога и привели к Потопу, который должен был уничтожить испорченное человечество. Сторонники альтернативных теорий считают, что рассказы о раннем контакте между небесными и земными существами являются настоящей историей человечества, которую якобы скрыли теологи.

Видео о том, что может скрывать "затерянный раздел" Библии, можно посмотреть здесь:

Между наукой и мистификацией

Стоит отметить, что хотя Книга Еноха и другие апокрифические тексты имеют большое значение для понимания верований эпохи Второго Храма, они не являются частью канонической Библии и не могут считаться "потерянной главой" в прямом смысле. Эксперты-библеисты отмечают, что любые заявления о "потерянной главе, которая скрывает правду", - это скорее преувеличение. Такие произведения, как Книга Еноха, были известны еще в древности, но не вошли в канон по теологическим причинам. Это не "сокрытие", а процесс канонизации, который длился веками. Археологические исследования показывают, что сам библейский текст передавался с чрезвычайно высокой точностью.

Таким образом, подобные "сенсационные открытия" являются не столько новыми находками, сколько драматическими интерпретациями давно известных, хотя и неканонических, древних религиозных текстов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA

YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука Библия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

16:08Война
Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналиста

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналиста

15:29Война
Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

15:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

Последние новости

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

Реклама
14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

Реклама
13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

13:25

"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

13:09

"Не мог отказаться от веры": Виктор Павлик сделал последнюю услугу умершему сыну

12:54

Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

12:46

Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025

12:40

Точно не "под открытым небом" - как правильно сказать на украинскомВидео

12:39

"Никак не уймется": что происходит с женой молчуна Игоря Николаева

12:28

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

12:26

Украина может "влупить" по Уренгою и "Силе Сибири": прогноз ударов вглубь РФ

12:03

Киров и Петровский: почему эти области до сих пор так называются

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

11:47

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:44

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:34

"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

11:33

Накипь исчезает на глазах: раскрыт секрет мгновенной очистки чайника без усилийВидео

11:12

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

10:58

Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в УкраинеВидео

10:58

В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

10:54

"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

10:48

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Реклама
10:45

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

10:36

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:31

"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять