Киров и Петровский: почему эти области до сих пор так называются

Названия областей Украины имеют удивительную и часто искаженную историю. Какие имперские мифы скрывают названия украинских областей.

О чем вы узнаете:

Откуда пошли названия некоторых областей Украины

Почему названия многих украинских областей были изменены

История Украины - это не просто страницы летописей, но и история названий нашей земли. Многие из них имеют тысячелетнюю историю, а другие - являются следствием имперских амбиций, идеологических манипуляций или даже личных прихотей. Главред расскажет об удивительных историях названий некоторых областей Украины и раскроет, как топонимика становилась полем битвы за идентичность, а декоммунизация открыла путь к восстановлению исторической справедливости.

Днепропетровская и Кировоградская области

История названий Днепропетровской и Кировоградской областей - один из самых ярких примеров навязывания советской идеологии и искажения исторической памяти.

Днепропетровская область получила свое название от областного центра - города, ранее носившего название Екатеринослав - в честь российской императрицы Екатерины II. Когда большевики захватили власть, к названию реки Днепр добавили фамилию Григория Петровского - одного из организаторов и исполнителей Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Таким образом, в названии осталась память о человеке, причастном к трагедии украинского народа.

Что касается Кировоградской области, то областной центр носил имя Елисаветград - в честь императрицы Елизаветы, а позже его переименовали в честь Сергея Кирова - советского политического деятеля, который не имел никакого отношения к городу или региону, однако был "канонизирован" сталинской пропагандой после своего убийства. Такой случай является классическим примером навязывания чужих, идеологически окрашенных названий украинской земле.

Предложение Сичеславской области

Декоммунизация вызвала волну переименований и вернула украинским городам и областям их исторические названия. Областной центр Днепропетровщины переименовали в Днепр, а Кировоградщины - в Кропивницкий. Однако вопрос о названиях самих областей до сих пор остается открытым.

Так, для Днепропетровской области предлагали название Сичеславская - оно имеет глубокие исторические корни и апеллирует к казацкому наследию региона, который был сердцем Запорожской Сечи. Кроме того, название Сичеслав неофициально использовалось в отношении Днепра в годы Украинской революции 1917-1921 годов. Сторонники этого названия считают, что оно как нельзя лучше подчеркивает историческую судьбу и казацкий дух региона.

Херсон и Николаев

Не только коммунистическая власть, но и российский царизм активно использовали топонимику для утверждения своих имперских претензий и часто следовали моде на древнегреческие названия.

Так, Херсон, основанный в 1778 году, получил свое название в честь древнегреческого и византийского города-колонии Херсонеса Таврического, который был расположен в районе современного Севастополя и не имел никакого отношения к новооснованному городу. Название Херсонес в переводе означает "полуостров".

Областной центр на берегу Бугского лимана - Николаев. Его предшественницей была греческая колония Ольвия, основанная еще в VI веке до нашей эры. Город же Николаев основали на месте старого поселения и назвали в честь Святого Николая - по случаю победы русских войск над турками, которая состоялась именно в день этого святого.

Название Одессы происходит от другого древнегреческого города-колонии Одесос, который, вероятно, располагался неподалеку.

Возвращенные и естественные названия: Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие

Некоторые областные центры переименовали уже в советское время, однако в честь деятелей, которые не являются символами тоталитаризма.

Ивано-Франковск

До переименования город носил название Станислав (или Станиславов), названное в середине XVIII века в честь одного из польских магнатов Потоцких. В 1962 году, к 300-летию города, его переименовали в честь выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

Хмельницкий

Ранее город назывался Проскуров. В обоих случаях названия являются прозрачными по происхождению, однако переименование произошло в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

Житомир

По легенде, название города происходит от имени его основателя Житомира - дружинника князей Аскольда и Дира. По другой версии, название происходит от слова рожь - символа плодородия.

Сумы

По легенде, город получил название от первых поселенцев-казаков, которые нашли здесь три сумки (сумки). Также Сумка - название реки, на которой стоит город.

Ровно

Город получил свое название из-за равнинного рельефа местности - "ровное" место.

