Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

- Как когда-то называли Украину
- Откуда пошла Ориана
Может ли история Украины быть более древней, чем мы привыкли об этом думать? Существует гипотеза, что когда-то нашу землю называли Орианой - страной света, где жили ории, предки современных украинцев. Главред попробует рассказать об этом подробнее.
Ориана - символическое название, сохранившееся в памяти народов
Термин Ориана можно встретить в различных исторических и мифологических источниках. Некоторые исследователи считают, что это могло быть древнее название территорий, расположенных между Днепром и Карпатами. Этимологически слово связывают с санскритским arya - "благородный" или aurora - "рассвет". В переводе Ориана может означать "земля света" или "страна рассвета".
Сторонники этой теории убеждены, что именно из ориев происходят многие современные индоевропейские народы. Согласно легендам, ории поклонялись Солнцу - источнику жизни, правды и духовного возрождения. Символы солнца, круга, креста и спирали, присущие украинским вышиванкам, трипольской керамике и орнаментам, считают наследием этой древней культуры.
Мифы, которые стали историей
Многие украинские исследователи считают, что Ориана - это не просто легенда, а мифологический код, который хранит память о духовном мире наших предков. Некоторые связывают Ориану с Трипольской культурой, существовавшей 6-7 тысяч лет назад. Ее символика, космогонические знаки и культовые изображения часто напоминают о связи с солнечным культом и женским началом - олицетворением плодородия. Археологические находки свидетельствуют, что трипольцы жили в гармонии с природой, имели развитую систему поселений и высокий уровень культуры. Именно эти черты видят в потомках ориев - современных украинцах.
Боги древней Орианы: силы природы и духовного света
Мифология ориев переплетается со славянским пантеоном. Исследователи предполагают, что такие боги, как Даждьбог, Перун, Лада, Стрибог и Мокоша, имеют корни в более древних солнечных культах и олицетворяют силы света, мудрости, плодородия, воды и ветра.
Верования ориев базировались на идее гармонии между человеком и Вселенной. Человек считался частью космического порядка, а не его повелителем. Это мировоззрение позже проявилось в народной культуре - от колядок и свадебных обрядов до узоров на рушниках.
Ориана в современном мире: между наукой и духовностью
Несмотря на то, что большинство утверждений о существовании Орианы остаются неподтвержденными археологически, идея привлекает многих. В ней видят не столько исторический факт, сколько символ национального возрождения - попытку осмыслить свои корни, не ограниченные несколькими тысячелетиями летописей.
Несмотря на скепсис официальной науки, легенда об Ориане не теряет популярности. Она вдохновляет художников, писателей и исследователей, становится источником поиска культурной преемственности и доказательством того, что украинская идентичность имеет глубокие и светлые корни.
Об источнике: "Мифическая Земля Украины"
Канал "Мифическая Земля Украины" посвящен исследованию и популяризации древних мифов, забытых легенд и сакрального наследия Украины. Его основная тематика охватывает мистические обереги, символы, скрытые значения и места силы, которые формировали мировоззрение нации. Канал раскрывает глубокую философию, стоящую за традиционными украинскими знаками (например, крест, сварга, ромбы), объясняя их значение для защиты и гармонии.
