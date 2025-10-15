Укр
Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

Марина Иваненко
15 октября 2025, 16:38
Ориана - не просто легенда, а символ. Исследователи считают, что Ориана хранит память о солнечном культе и духовных корнях украинцев.

О чем вы узнаете:

  • Как когда-то называли Украину
  • Откуда пошла Ориана

Может ли история Украины быть более древней, чем мы привыкли об этом думать? Существует гипотеза, что когда-то нашу землю называли Орианой - страной света, где жили ории, предки современных украинцев. Главред попробует рассказать об этом подробнее.

Ориана - символическое название, сохранившееся в памяти народов

Термин Ориана можно встретить в различных исторических и мифологических источниках. Некоторые исследователи считают, что это могло быть древнее название территорий, расположенных между Днепром и Карпатами. Этимологически слово связывают с санскритским arya - "благородный" или aurora - "рассвет". В переводе Ориана может означать "земля света" или "страна рассвета".

Сторонники этой теории убеждены, что именно из ориев происходят многие современные индоевропейские народы. Согласно легендам, ории поклонялись Солнцу - источнику жизни, правды и духовного возрождения. Символы солнца, круга, креста и спирали, присущие украинским вышиванкам, трипольской керамике и орнаментам, считают наследием этой древней культуры.

Мифы, которые стали историей

Многие украинские исследователи считают, что Ориана - это не просто легенда, а мифологический код, который хранит память о духовном мире наших предков. Некоторые связывают Ориану с Трипольской культурой, существовавшей 6-7 тысяч лет назад. Ее символика, космогонические знаки и культовые изображения часто напоминают о связи с солнечным культом и женским началом - олицетворением плодородия. Археологические находки свидетельствуют, что трипольцы жили в гармонии с природой, имели развитую систему поселений и высокий уровень культуры. Именно эти черты видят в потомках ориев - современных украинцах.

Боги древней Орианы: силы природы и духовного света

Мифология ориев переплетается со славянским пантеоном. Исследователи предполагают, что такие боги, как Даждьбог, Перун, Лада, Стрибог и Мокоша, имеют корни в более древних солнечных культах и олицетворяют силы света, мудрости, плодородия, воды и ветра.

Верования ориев базировались на идее гармонии между человеком и Вселенной. Человек считался частью космического порядка, а не его повелителем. Это мировоззрение позже проявилось в народной культуре - от колядок и свадебных обрядов до узоров на рушниках.

Ориана в современном мире: между наукой и духовностью

Несмотря на то, что большинство утверждений о существовании Орианы остаются неподтвержденными археологически, идея привлекает многих. В ней видят не столько исторический факт, сколько символ национального возрождения - попытку осмыслить свои корни, не ограниченные несколькими тысячелетиями летописей.

Несмотря на скепсис официальной науки, легенда об Ориане не теряет популярности. Она вдохновляет художников, писателей и исследователей, становится источником поиска культурной преемственности и доказательством того, что украинская идентичность имеет глубокие и светлые корни.

