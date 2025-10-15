Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Киевская Русь пережила свой упадок после Ярослава Мудрого. Киивержава потеряла единство из-за междоусобиц, слабой власти и нападения половцев.

Кто разрушил Киевскую Русь

Причины упадка великой державы

Киевская Русь, которая достигла зенита могущества во времена Ярослава Мудрого, была одним из крупнейших государств Европы. Однако после его смерти государство начало стремительно разрушаться. Величественная страна не исчезла мгновенно, однако внутренние противоречия, постоянные братоубийственные войны за престол и внешние вторжения привели к ее раздроблению на отдельные княжества и окончательно уничтожили ее централизованное единство. Главред расскажет более подробно.

Золотой век Ярослава Мудрого

Как рассказывают на канале "Базовая история", период наибольшего расцвета Руси приходится на правление Ярослава Мудрого (1019-1054). Он укрепил государство, построил Киев и утвердил Русь на международной арене через активную брачную дипломатию. Браки его детей (Анна Ярославна - с королем Франции, для примера) связали Русь с правящими семьями всей Европы и увеличили ее влияние.

Однако во время своего правления, после победы над братом Мстиславом, Ярослав должен был фактически разделить государство, что усилило позиции региональных элит.

Внутренний раскол государства

Главная причина внутреннего упадка - междоусобные войны между князьями.

Провал системы наследования

После своей смерти Ярослав оставил завещание, согласно которому устанавливалась система наследования по старшинству. Старший сын должен был сидеть в Киеве, а младшие - в менее значимых княжествах. Такая система должна была предотвратить войны, однако лишь их усилила. Она вызвала постоянные перемещения князей, которые не успевали укорениться в своих владениях, и разжигала жажду киевского престола.

Кризис Триумвирата и киевские восстания

Сыновья Ярослава - Изяслав, Святослав и Всеволод - образовали Триумвират для совместного правления, однако не смогли обеспечить его стабильность. Слабость Изяслава привела к массовому восстанию киевлян 1068 года, во время которого князя изгнали из города - это яркая демонстрация неустойчивости центральной власти.

Любечский съезд и принцип "отчин"

В 1097 году князья под руководством Владимира Мономаха собрались на Любечском съезде, чтобы прекратить междоусобицы. Они приняли принцип родового владения - "каждый пусть держит свою отчину". Временно это прекратило войны, но в долгосрочной перспективе стало юридической основой политической раздробленности и закрепило право князей и их потомков на владение отдельными землями.

Катализаторы внешней агрессии

Внутреннюю слабость государства усилили постоянные внешние угрозы, которые истощали Русь.

В середине XI века на южных границах появились половцы. Они стали постоянной военной угрозой, требовавшей от Руси огромных человеческих и материальных ресурсов. В 1068 году половцы разгромили Ярославичей на реке Альте. Только благодаря военному таланту Владимира Мономаха удалось организовать успешные походы против половцев и отбросить их от русских границ (хоть и временно).

Окончательный крах

После смерти сына Мономаха - Мстислава Великого (1132), который еще удерживал единство, процесс распада Киевской Руси стал необратимым. Региональные князья, власть которых была закреплена принципом "отчин", перестали признавать авторитет Киева.

Русь, которая была сложным, территориально разнородным государством с разным этническим составом и уровнем развития ее частей, уже не могла удерживать единство только с помощью силы, оружия и личного авторитета киевского князя.

К расколу единого Киевского государства на ряд независимых княжеств привели междоусобные войны, отсутствие четкого наследственного права, слабость центральной власти, экономическая разобщенность регионов и постоянная внешняя угроза. Фактически феодальная раздробленность стала концом великой империи и открыла путь монгольскому нашествию.

Об источнике: Базовая История Базована История - украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала и традициях, переживших влияние чужих государств.

