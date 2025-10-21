Нацисты и Ковчег Завета: историки объяснили, зачем Гитлеру был нужен артефакт

Гитлер и Ковчег Завета - история поисков библейского артефакта, который нацисты считали мощным технологическим оружием и источником энергии.

Для чего Гитлеру Ковчег Завета? / Коллаж: Главред, скриншоты

Почему Гитлер искал Ковчег Завета

Чем известен Ковчег Завета

Исторические факты и голливудские фильмы утверждают, что Адольф Гитлер был одержим поиском библейского Ковчега Завета. Однако его интерес лежал не в религиозной плоскости. Как предполагают физики и исследователи, Ковчег мог быть не просто священным сундуком, а ультрасовременным технологическим устройством - мощным генератором энергии, навигатором и даже непобедимым оружием. Такая функциональность, по предположениям ученых, могла бы обеспечить Третьему Рейху быструю и абсолютную победу. Подробнее расскажет Главред.

Секретное оружие: больше, чем реликвия

Как рассказывают на канале Ridddle UA, Гитлер пытался найти Ковчег Завета именно потому, что верил в его гипотетические технологические возможности. Нацистское руководство искало уникальный способ получить преимущество в войне, а библейский артефакт, согласно некоторым научным теориям, мог иметь для этого все необходимое.

Исследователи, которые ссылаются на библейские описания, утверждают, что конструкция Ковчега напоминает современное технологическое устройство. Физик Фредерик Роджерс считал, что конструкция Ковчега - деревянный сундук, покрытый золотом - идеально имитирует электрический конденсатор. Именно этим, по его мнению, можно объяснить библейские упоминания о молниях и искрах, которые убивали людей.

Существует гипотеза, что Ковчег мог быть генератором бесплатной энергии. Как предполагал Никола Тесла, он потенциально мог питать Пирамиду Гизы. Описание того, как Ковчег Завета "нес своих носителей", поднимался в воздух и двигался самостоятельно, наталкивает на мысль, что он мог иметь антигравитационные свойства или функции дрона-навигатора, который вел израильтян по пустыне.

Как Ковчег уничтожал стены

Наибольшей ценностью для военных в Ковчеге могла быть его способность разрушать - без применения боеприпасов. Библейская история о падении стен Иерихона с помощью Ковчега и ритуальных труб (шофаров) сегодня трактуется как пример использования мощного акустического оружия.

Современные исследования подтвердили факт, что стены Иерихона упали наружу - что могло произойти только под действием низкочастотного инфразвука. Таким образом, Ковчег мог быть своеобразным усилителем волн, которые уничтожали препятствия. Более того, по некоторым предположениям, артефакт мог излучать электрические заряды, очищать путь и выполнять функции автоматического наведения. Такая многофункциональность делала его уникальным военным инструментом, способным обеспечить преимущество на любом фронте.

Видео о поисках Ковчега Завета можно посмотреть здесь:

Поиски и угроза в современном мире

Ковчег исчез после Вавилонской осады Иерусалима в 586 году до н. э. С тех пор он остается объектом интенсивных поисков и многочисленных легенд. Гитлер был лишь одним из многих, кто стремился завладеть этой загадочной "сверхтехнологией".

Сегодня исследователи предполагают, что Ковчег могли спрятать в секретной камере в Израиле или же он хранится в церкви Марии Сионской в городе Аксум (Эфиопия). В то же время существуют опасения, что его обнаружение может стать глобальной угрозой: ведь владение устройством такой мощности может вызвать новые войны за контроль над оружием, способным стать "концом света".

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

