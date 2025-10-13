Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

Харьковщина имеет уникальные достопримечательности. История о том, как город скрывал свой столичный статус и чем поражал мир.

Сколько раз Харьков был столицей? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Сколько раз Харьков был столицей

Чем известен Харьков

Что интересного есть в Харькове

Харьковская область, исторически известная как Слобожанщина, - это край, заселенный еще с глубокой древности, со времен скифов, сарматов, печенегов и хазар. Эта земля когда-то пролегала на условной границе Киевской Руси и имеет богатую историю, полную неожиданных фактов. Харьковщина может поразить не только уникальными природными зонами, но и архитектурными рекордами и мировым научным вкладом. Крупнейшим городом региона является Харьков, который имеет сложный и неожиданный политический статус, ведь он был столицей аж дважды. Главред расскажет об этом подробнее.

Сколько раз Харьков был столицей

На канале "Украинский для взрослых" рассказывают о том, что общеизвестным периодом в украинской истории является 1919-1934 годы, когда Харьков имел статус столицы Советской Украины. Но мало кому известно, что город был столицей еще одного, хоть и кратковременного государства. В феврале 1918 года была создана Донецко-Криворожская Республика, и Харьков стал ее столицей. Таким образом, Харьков дважды получал статус столицы, что делает его историю уникальной среди украинских городов.

Географическое положение

Харьковщина граничит с Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областями. Современные границы историко-этнографического региона Слобожанщина охватывают части соседних областей.

Наука, образование и мировые рекорды

Недаром Харьков долгое время считали столицей науки. Он является мощным образовательным и научным центром, в котором расположен один из лучших вузов Украины - Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, основанный в 1804 году. Мировой уровень города подчеркивает и тот факт, что на Харьковщине в разное время жили и работали трое Нобелевских лауреатов: биолог Илья Мечников, физик Лев Ландау и экономист Саймон Кузнец. Кроме того, в 1932 году именно в Харькове впервые в СССР расщепили атомное ядро.

Город известен своими архитектурными и географическими маркерами: здание Госпрома - первый небоскреб в Украине (высота 63 метра); площадь Свободы - самая большая в Европе, где в 2008 году состоялся бесплатный концерт группы Queen, который собрал 350 тысяч зрителей и вошел в список самых массовых в Украине; в Саду Шевченко установлен памятный знак 50-й параллели северной широты, символизирующий то, что Харьков - самый большой город, расположенный на этой параллели.

В сфере инфраструктуры Харькову также есть чем гордиться: здесь расположен старейший в Украине зоопарк, открытый в 1896 году, а также первая в стране детская железная дорога и подвесная канатная дорога, введенная в эксплуатацию в 1970 году.

Видео о Харькове можно посмотреть здесь:

Жемчужины Харьковщины

В окрестностях Харькова есть много не менее удивительных культурных и природных достопримечательностей:

Поющие террасы. Возле Богодухова расположен необычный фруктовый сад в форме амфитеатра, более известный как Поющие террасы. В этом саду уникальная акустика: даже самые тихие звуки здесь слышно на расстоянии до 60 метров, а в ветреную погоду сама каменная стена издает мелодичные звуки.

Музей Сковороды. В селе Сковородиновка находится литературно-мемориальный музей великого украинского философа Григория Сковороды. Именно здесь он провел последние четыре года жизни, а на его надгробии высечена известная эпитафия: "Мир ловил меня, но не поймал". К сожалению, 6 мая 2022 года музей разрушила российская ракета.

Кицевская пустыня. Рядом с Чугуевом, на месте бывшего танкового полигона, расположена Кицевская пустыня - необычная для Украины песчаная холмистая местность. Ее полупустынные ландшафты, напоминающие дюны, являются домом для редких видов насекомых.

Гора Кременец. Самой высокой точкой Харьковской области считается гора Кременец (218 м), расположенная возле Изюма. На склоне горы собраны каменные статуи. Здесь также сохранились вал и ров Изюмской крепости, построенной в 1681 году.

Об источнике: "Украинский для взрослых" "Украинский для взрослых" - это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5-8" и "Спілкуймося українською правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

