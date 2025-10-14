Две недели украинской истории просто исчезли - историк объяснил, что произошло

О чем рассказал Алферов:
В украинской истории есть уникальный период, когда на календаре буквально исчезло две недели. Это не ошибка историков, а сознательное решение украинской власти более ста лет назад. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.
Когда Украина перешла на новый календарь
По его словам, в 1918 году наше государство сделало важный цивилизационный шаг - отказалось от московского календаря и перешло на европейский Григорианский.
Две недели, которые исчезли из украинской истории
"В нашей истории было две недели, когда ничего не происходило. Вообще, ни в одном уголке Украины, ни одного события, ни одного рождения, брака или похорон. Вы знаете, какие эти даты?" - отметил историк.
По словам Алферова, после 15 февраля 1918 года в Украине наступило сразу 1 марта.
"В 1918 году не произошло ни одного события после 15 февраля вплоть до 1 марта того же года. Почему? А потому, что Украина (в то время УНР (Украинская Народная Республика, - ред.) стремительно сказала: прочь от московского календаря. Мы перешли, согласно закону, на Григорианский календарь", - подчеркнул эксперт.
Когда Украина отказалась от российского календаря
Этот шаг имел не только практическое, но и символическое значение - Украина тогда разорвала временную зависимость от России и присоединилась к европейской системе летоисчисления.
"Украина разрывает решительные старые принудительные связи с Московией, отмежевывается от нападающих, которые силой хотели ее держать в руке своей, связывается теснее с Западной Европой, а с тем должна принять общий счет времени, веса и меру", - цитирует Алферов сообщения тогдашней прессы.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
