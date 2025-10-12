Укр
Читать на украинском
"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

Марина Иваненко
12 октября 2025, 21:16
Украинский язык имеет давнюю историю. Он формировался еще со времен Киевской Руси, пережил 134 запрета и доказал свою несокрушимость.
Действительно ли украинский язык был искусственно создан?
Действительно ли украинский язык был искусственно создан? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Сколько лет украинскому языку
  • Действительно ли украинский - это диалект русского языка
  • Почему украинский язык запрещали

Украинский язык веками находился под давлением имперских запретов, которые стремились не только ограничить его употребление, но и полностью переписать его историю. Вследствие этого сформировался ряд устойчивых мифов - от того, что украинский язык был искусственно создан, и до утверждения, что он является диалектом русского. Главред раскроет настоящую хронологию развития украинского языка и докажет, что за фасадом навязанных стереотипов скрывалось глубокое наследие, которое не удалось заглушить ни одним запретительным циркуляром.

Сколько лет украинскому языку

Как рассказывают на канале "Глазами воина", одним из наиболее распространенных мифов является утверждение о том, что украинский язык является "молодым" и "искусственно созданным" интеллигенцией в XIX веке. Такая "правда" была выгодной имперской власти, поскольку отрицала существование отдельной украинской нации. Однако лингвистические и исторические факты однозначно свидетельствуют об обратном. Украинский язык формировался на базе праславянского и древнерусского языков и сохранил уникальные архаические черты.

Если говорить о его возрасте, то речь идет не о нескольких веках, а о тысячелетиях. Доказательством этого служит ряд неоспоримых письменных памятников, свидетельствующих о наличии сформированного украинского языка задолго до эпохи Ивана Котляревского.

  • Пересопницкое Евангелие (X век и его более поздние списки) - эта рукопись, которая сегодня является символом украинской государственности, демонстрирует живую языковую традицию.
  • Грамоты и летописи - многочисленные Острожские, Львовские и другие грамоты, казацкие летописи, полемическая литература XVII века - это все следы украинского языка, которые не смогла стереть ни одна цензура.

Сокрытие настоящего возраста языка - это инструмент, направленный на отрицание права украинцев на собственную историю и государственность.

Действительно ли украинский - диалект русского языка

Миф о том, что украинский язык - это лишь "наречие" русского, был официально закреплен Валуевским циркуляром 1863 года, в котором утверждалось, что "никакого отдельного малороссийского языка не было, нет и быть не может". Однако сравнительная лингвистика доказывает, что украинский язык - самобытная ветвь славянской семьи, которая развивалась параллельно, а не является ответвлением русского.

  • Фонетические отличия. Украинский язык имеет уникальные звуковые черты - последовательный переход о, е в и; наличие горлового г; вокализацию л в в. Эти изменения являются системными и закономерными, что указывает на его отдельный путь развития.
  • Лексическое родство. Исследования показывают, что украинский язык имеет больше общих слов и фонетических соответствий с белорусским, польским, словацким и чешским, чем с русским.

Видео о развенчании мифов относительно украинского языка можно посмотреть здесь:

Запрет украинского языка

Настоящая история украинского языка - это история выживания в условиях постоянного давления. В течение нескольких веков было зафиксировано 134 официальных акта, направленных против украинского языка, образования, государственности и культуры. Самые известные из них - Валуевский циркуляр 1863 года, который запрещал публиковать учебную и религиозную литературу на украинском языке, и Эмский указ 1876 года, запрещавший ввозить из-за границы украинские книги, печатать оригинальные произведения на украинском и использовать его на сцене.

Эти документы не просто ограничивали - они пытались нивелировать целое культурное наследие. Скрывали не только факты, но и настоящий статус украинского языка как одного из древнейших среди славянских - прямого наследника языка Киевского государства.

Об источнике: "Глазами Воина"

YouTube-канал "Очима Воїна" специализируется на создании качественных исторических фильмов, сосредоточенных на честном развенчании мифов и глубоком анализе ключевых событий украинской истории. Канал стремится представить сложную и часто замалчиваемую правду о таких темах, как УПА, Нестор Махно, падение УНР и эпоха Киевской Руси. Его основная цель - борьба за историческую память и достоинство украинской нации, используя исторические факты для формирования современной идентичности.

украинский язык Украина интересные новости
США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

